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FRANCE

Stade Rennais : avant le Mercato, Lepaul refait parler de lui à Strasbourg 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 23:00
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Esteban Lepaul (Stade Rennais)

Lié au RC Strasbourg en vue du mercato estival, Esteban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) a vu son nom encore résonner du côté de la Meinau.

Le mercato commence à s’agiter autour du Stade Rennais. À quelques semaines de l’ouverture officielle du marché des transferts, le nom d’Esteban Lepaul est revenu du côté du RC Strasbourg. Et cette fois, un élément statistique assez rare vient donner un autre saveur autour du dossier. Selon Ligue 1+, Lepaul fait partie des deux seuls attaquants de Ligue 1 à avoir trouvé le chemin des filets contre chacun des membres actuels du top 4 du championnat cette saison. Un détail qui en dit long sur sa capacité à répondre présent dans les grands matchs.

Lepaul – Panichelli, même combat !

Et le plus surprenant, c’est que cette performance est partagée avec Joaquín Panichelli, attaquant du RC Strasbourg également très observé sur le marché ! Un croisement de trajectoires qui alimente déjà les discussions sur les réseaux sociaux. Car selon plusieurs tendances de mercato, Strasbourg pourrait être tenté de renforcer son secteur offensif et Lepaul apparaît comme une option crédible pour occuper un rôle plus important dans le projet alsacien.

Une fin de saison à hauts risques 

Ce type de profil, capable de performer face aux grosses équipes du championnat, correspond parfaitement aux besoins d’un club qui cherche plus de régularité dans les moments clés. La saison de Lepaul au Stade Rennais a en tout cas attiré l’attention, notamment grâce à sa capacité à peser dans les matchs à haute intensité et à se montrer décisif face aux meilleures défenses du championnat. Reste désormais à savoir si ce dossier débouchera sur un simple intérêt ou sur un véritable mouvement.

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