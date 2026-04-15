Stade Rennais : après Rongier, d’autres mauvaises nouvelles pour Haise avant Strasbourg

Le RC Strasbourg devrait récupérer plusieurs joueurs pour la réception ce dimanche (17h15) du Stade Rennais.

Le Stade Rennais se déplace ce dimanche (17h15) sur la pelouse du RC Strasbourg, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur du SRFC, Franck Haise, ne pourra pas compter sur son meilleur joueur, Valentin Rongier. Après avoir reçu face au Stade Brestois (3-4), le 4 avril dernier, son cinquième carton jaune de la saison, l’ancien milieu de terrain de l’OM a été automatiquement suspendu un match par la commission de discipline de la LFP et manquera ainsi ce déplacement en Alsace.

Des retours à Strasbourg avant Rennes

Comme les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules, le RC Strasbourg voit de son côté plusieurs bonnes nouvelles arriver sur le plan des blessures.

Absent lors des deux derniers matchs du Racing, Abdoul Ouattara sera de retour ce jeudi (21h) pour le quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence, et devrait également être disponible dimanche face à Rennes. Définitivement remis de sa blessure à l’aine, Diego Moreira postule, lui, pour un retour comme titulaire, que ce soit contre Mayence ou face à Rennes. Seuls Aaron Anselmino et Joaquin Panichelli, forfaits jusqu’à la fin de la saison, manqueront donc à l’appel ce week-end côté Strasbourgeois.