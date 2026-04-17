Désireux de quitter le Stade Rennais pour rejoindre le RC Strasbourg au mercato, Esteban Lepaul a toutes les chances de marquer des points dès dimanche à la Meinau (17h15).

Le déplacement du Stade Rennais à Strasbourg pourrait avoir des conséquences bien au-delà du terrain. Esteban Lepaul, déjà annoncé dans le viseur du RCSA pour l’été prochain, s’apprête à retrouver une équipe qui lui réussit particulièrement bien. Une occasion idéale pour marquer des points… au moment où son avenir s’accélère sur le marché.

Un adversaire qui lui réussit parfaitement

Avant même de parler mercato, les chiffres parlent pour lui. Lepaul a inscrit 7 buts face au RC Strasbourg chez les professionnels, soit son meilleur total contre un même adversaire en carrière. Un rendement supérieur à celui enregistré contre Brest, Montpellier ou Châteauroux. Encore plus marquant, il a déjà frappé à trois reprises lors du match aller cette saison, contribuant largement au succès 4-1 du Stade Rennais au Roazhon Park. Une performance qui avait marqué les esprits et relancé sa dynamique offensive.

Le hasard du calendrier donne une résonance particulière à ce match. Le RC Strasbourg est aujourd’hui une piste sérieuse pour accueillir Lepaul lors du prochain mercato estival. Une perspective qui ajoute forcément une dimension supplémentaire à sa performance attendue dimanche. Dans ce contexte, chaque action, chaque déplacement et chaque occasion pourrait peser dans l’évaluation de son profil par ses potentiels futurs dirigeants.

Strasbourg, un adversaire paradoxal pour Rennes

Historiquement, Strasbourg est aussi un adversaire qui réussit au club breton. Le Stade Rennais affiche 41 victoires en 96 confrontations en première division face aux Alsaciens, avec 154 buts inscrits, soit son plus haut total de succès contre un même adversaire en Ligue 1. Mais cette domination globale masque une réalité plus nuancée : à la Meinau, le scénario est souvent bien différent. Le club alsacien se montre régulièrement plus solide à domicile, transformant ce déplacement en véritable piège pour les équipes adverses.

Dans ce contexte, Lepaul arrive avec une pression particulière mais aussi une opportunité majeure. Déjà décisif à plusieurs reprises cette saison, il peut encore renforcer son statut dans un moment clé de sa carrière. Une performance réussie à Strasbourg ne serait pas seulement importante pour le classement du Stade Rennais, mais pourrait aussi accélérer les discussions autour de son avenir, alors que son nom circule de plus en plus dans les couloirs du mercato. Entre enjeu sportif et projection estivale, cette rencontre s’annonce comme un véritable tournant potentiel pour le joueur… qui aura 26 ans ce samedi. Raison de plus pour marquer encore plus le coup.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)