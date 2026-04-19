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FRANCE

Stade Rennais : Haise a tranché pour le remplaçant de Rongier à Strasbourg 

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 08:20
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Valentin Rongier (Stade Rennais)

Suspendu, Valentin Rongier (31 ans) fera défaut au Stade Rennais à Strasbourg (17h15). Franck Haise a tout prévu pour remplacer son capitaine. 

Suspendu, Valentin Rongier laisse un vrai trou au Stade Rennais avant un périlleux déplacmdent à Strasbourg (17h15). Un joueur clé, autant dans la relance que dans le leadership, que Haise doit impérativement remplacer sans déséquilibrer son système. Selon L’Équipe, le coach du Stade Rennais envisage un double pivot dans un schéma oscillant entre 4-2-3-1 et 4-4-2.

Szymanski prend une longueur d’avance

Dans la hiérarchie interne, un nom se détache clairement pour suppléer Rongier au Stade Rennais : Sebastian Szymanski. Recruté cet hiver, le milieu polonais a déjà connu deux titularisations sur le banc récemment, mais son profil séduit pour ce type de rendez-vous. Technique, capable de jouer vers l’avant, il apporte une dimension différente dans l’entrejeu. L’autre option étudiée reste Djaoui Cissé, mais son manque de continuité depuis son dernier passage dans le onze de départ joue en sa défaveur.

Un choix tactique assumé par Haise

Franck Haise n’a d’ailleurs pas caché ses attentes envers certains profils du milieu. Concernant Cissé, il soulignait déjà la nécessité d’être plus complet défensivement pour s’imposer durablement à ce niveau. Un message clair : la qualité balle au pied ne suffit plus, surtout dans un sprint européen où chaque détail compte.

Face au RC Strasbourg, le Stade Rennais devra trouver le bon équilibre sans son capitaine du milieu. Ce choix de Szymanski pourrait offrir plus de projection offensive, mais demandera aussi davantage de discipline collective pour compenser l’absence de Rongier. Un test important pour Haise et son groupe, à un moment où chaque point peut peser lourd dans la course à l’Europe.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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