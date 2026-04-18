RC Lens, Stade Rennais : Udol et Lepaul réunis à la Coupe du Monde, une réponse est tombée !

Si les noms d’Estéban Lepaul et de Matthieu Udol ont été soufflés du côté de l’équipe de France ces dernières semaines, une réponse est tombée concernant leur présence à la Coupe du Monde.

Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, a été très clair dans un entretien à Ouest-France publié vendredi : « Je ne pense pas qu’un joueur qui n’a jamais été sélectionné ira à la Coupe du Monde cet été. » La déclaration tombe au pire moment pour deux clubs de Ligue 1 qui rêvaient d’un premier Bleu cet été : le Stade Rennais et le RC Lens.

Lepaul, la porte s’entrouvrait… avant de se refermer net

Estéban Lepaul (26 ans), arrivé d’Angers l’été dernier pour environ 15 M€, vit une saison exceptionnelle. Avec 16 buts en Ligue 1 cette saison, il figure parmi les tout meilleurs buteurs français du championnat, juste derrière des cadors comme Mason Greenwood ou Joaquín Panichelli. Et le timing semblait parfait : Hugo Ekitike, l’un des attaquants les plus en vue des Bleus, vient de subir une rupture du tendon d’Achille contre le PSG en Ligue des Champions. Forfait pour la fin de saison et pour la Coupe du Monde, il laisse un vide dans le profil « grand avant-centre » que le staff apprécie.

Lepaul, auteur de plusieurs buts décisifs cette saison, avait déjà fait parler de lui en mars lors de la tournée américaine. Beaucoup de médias le voyaient comme un candidat légitime à une première cape. Guy Stéphan, tout en saluant le « coup dur » pour Ekitike, a pourtant balayé l’idée d’un appel de dernière minute : « Il faudra faire avec et réussir à pallier son absence […] je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie. » Pour Rennes, c’est une petite déception sportive : leur meilleur buteur restera (sauf immense retournement) à la maison cet été.

La concurrence est trop rude pour Udol

Même constat, un peu plus au nord, au RC Lens. Matthieu Udol (30 ans), arrivé de Metz l’été dernier, réalise une saison très solide : 2 buts, 9 passes décisives (TCC) et une régularité à toute épreuve. Mais la concurrence à gauche est féroce : Theo Hernández, Lucas Digne, Adrien Truffert… Le staff des Bleus, selon L’Équipe, ne le voit pas encore dans les plans. Comme Lepaul, il n’a jamais été appelé. Et la phrase de Guy Stéphan semble aussi lui être adressée.

Guy Stéphan l’a nuancé : « Il ne faut jamais dire jamais ». La liste définitive pour la Coupe du Monde ne sortira que le 14 mai. D’ici là, les performances en club et d’éventuelles blessures supplémentaires peuvent encore tout changer. Mais le message est passé : le staff privilégie largement les joueurs déjà capés, même si certains sont en méforme. Pour les « nouveaux » comme Lepaul ou Udol, il faudra probablement attendre la génération post-2026… ou un miracle.

En attendant, Rennes et Lens peuvent se consoler : leurs deux joyaux continuent de briller en Ligue 1 et portent leurs clubs vers l’Europe. La Coupe du Monde, ce sera pour une autre fois.