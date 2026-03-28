Le choc de la 29e journée entre le RC Lens et le PSG, prévu dans deux semaines mais reporté au 13 mai, a impacté jusqu’à l’équipe de France.

Jeudi, le conseil d’administration de la LFP a validé à l’unanimité le report du choc entre le RC Lens et le PSG. Les Sang et Or n’étaient pas d’accord, les dirigeants artésiens ont tenté de faire changer d’avis leurs homologues de l’élite mais rien n’y a fait : l’influence de Nasser al-Khelaïfi est trop forte au sein de la Ligue et le choc de la 29e journée, initialement prévu dans deux semaines, a été renvoyé au 13 mai. A un moment où la course au titre sera certainement déjà jouée. Mais, visiblement, rien ne passe avant les intérêts du PSG en Coupe d’Europe, même pas la Ligue 1…

La liste des Bleus pour le Mondial reportée du 13 au 14 mai

En plus de fracturer un peu plus le football français entre les pro et les anti-PSG, cette décision a eu des conséquences sur l’équipe de France. En conférence de presse, ce samedi, Didier Deschamps a expliqué qu’il reportait de 24h l’annonce de sa liste pour la Coupe du monde. Il prévoyait de le faire le 13 mai mais puisqu’il y aura match ce jour-là, il la dévoilera le 14 au soir. En espérant qu’aucun joueur du PSG ou du RC Lens ne se sera blessé la veille à Bollaert.

Fidèle à son habitude, Didier Deschamps a refusé de se mouiller dans la polémique générée par ce report de Lens-PSG. Lui ne voit que les intérêts de l’équipe de France, qui partira en quête d’une troisième étoile pour sa dernière compétition sur le banc des Bleus.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France