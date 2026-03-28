RC Lens – PSG : la LFP et Luis Campos sévèrement recadrés après l’annonce du report

Si Luis Campos et la LFP ont utilisé l’indice UEFA comme argument central du report de Lens-PSG, ils ne savent visiblement pas trop de quoi ils parlent…

Le report du match de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG, initialement prévu le 11 avril prochain, a déclenché une vive polémique dans le football français. Sollicité par le PSG pour avancer cette rencontre, le club francilien a vu sa demande validée par la Ligue de Football Professionnel afin d’alléger son calendrier entre deux matchs cruciaux de Ligue des champions face à Liverpool. La LFP a justifié cette décision en partie par la volonté de protéger la cinquième place de la France au coefficient UEFA, un classement déterminant pour le nombre de places attribuées aux clubs français dans les compétitions européennes.

Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a défendu la requête du club sur les ondes de RMC, affirmant que « la cinquième place de la France à l’indice UEFA est en danger » si le calendrier n’était pas adapté. Selon lui, repousser ce match permettrait à Paris d’être mieux préparé pour ses échéances européennes et, in fine, de rapporter plus de points au coefficient collectif du football français.

Pourquoi cet argument est contestable

Mais l’argument selon lequel la France serait en péril sur le plan du coefficient UEFA mérite d’être nuancé, voire contesté. En effet, comme l’a souligné notre confrère Sébastien Denis sur X, « l’argument de la LFP du report du match Lens-PSG pour protéger la cinquième place à l’indice UEFA n’est pas valable. Si on décide d’enlever la saison en cours et de se projeter déjà sur les 4 prochaines années, la France est largement 5e avec plus de 4,5 points sur le Portugal. Même en cas de parcours incroyable de leur part d’ici la fin de saison, ils seront encore loin de venir chatouiller la France sur le classement de l’indice sur cinq saisons ».

Ainsi, si l’objectif affiché est de « protéger » la cinquième place, cet argument repose sur une lecture trop courte et circonstancielle des mécanismes du coefficient UEFA. Sur cinq ans, l’avance française est suffisamment confortable pour rendre peu probable une perte de rang à ce stade de la saison, même en cas de parcours européen mitigé du PSG.

Une controverse qui dépasse le simple classement

Au-delà des chiffres, cette affaire a mis en lumière une tension plus profonde entre les impératifs européens des clubs les plus puissants et l’intégrité du calendrier domestique. Plusieurs supporters et observateurs ont dénoncé sur les réseaux sociaux une instrumentalisation du coefficient UEFA pour justifier des décisions qui avantagent surtout un club au détriment d’un autre, ici Lens, en pleine lutte pour le titre.

Le débat pose une question essentielle : faut-il sacrifier l’équité sportive nationale pour optimiser des intérêts européens collectifs ? La réponse paraît tout de même assez claire dans ce cas précis… Les chiffres du coefficient montrent que, même sans ce report, la France reste bien placée pour conserver ses avantages dans la répartition des places européennes, ce qui affaiblit grandement l’argument central de Campos.