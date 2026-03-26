À LA UNE DU 26 MAR 2026
[19:53]PSG Mercato : courtisé par Liverpool, Barcola a fait son choix
[19:28]OM : Benatia a ferré le nouveau Drogba
[19:10]PSG : Luis Campos fait scandale en Angleterre
[18:55]RC Lens : Oughourlian ironise après le report du match contre le PSG
[18:40]ASSE : une invasion verte se prépare pour une affiche historique
[18:14]PSG Mercato : Kvaratshkelia ouvre la porte à un départ cet été !
[17:56]FC Barcelone Mercato : la réponse fracassante de l’Atlético pour Julian Alvarez
[17:30]OM : le club bientôt traîné devant les tribunaux ?
[17:07]RC Lens : le club réagit après le report du match contre le PSG
[16:44]FC Nantes : un appel lancé à la Brigade Loire
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Oughourlian ironise après le report du match contre le PSG

Par Raphaël Nouet - 26 Mar 2026, 18:55
💬 Commenter
Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, avant un match du RC Lens.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, n’a pas masqué sa déception après que la Ligue a décidé, suite à un vote, de décaler le choc contre le PSG.

Tout le monde était contre mais la Ligue n’en a eu que faire : le match entre le RC Lens et le PSG, comptant pour la 29e journée de championnat, a été déplacé du 21 avril au 13 mai. A un moment où la course au titre sera probablement réglée depuis longtemps. Le conseil d’administration de la Ligue, composé de présidents de L1, a priorisé les intérêts européens du PSG au suspense en championnat. Il a par la même occasion confirmé que le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, est le véritable patron du football français, lui qui distribue des montres tous les ans à ses amis…

« Comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure »

Beau joueur, le RC Lens a refusé de faire appel de cette décision. Dans un communiqué, il a assuré : « Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité, réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs, et précise que les modalités de billetterie seront communiquées individuellement par email à chaque supporter ».

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le propriétaire du Racing, Joseph Oughourlian, a pour sa part fait part de son dépit via un message sur LinkedIn : « Comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure ». Une façon de pointer du doigt tous ceux qui se sont couchés devant al-Khelaïfi. Le football français vit des heures bien sombres depuis que le Qatar a investi au PSG et le RC Lens est hélas bien trop seul dans son combat.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

RC LensPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, RC Lens