Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, n’a pas masqué sa déception après que la Ligue a décidé, suite à un vote, de décaler le choc contre le PSG.

Tout le monde était contre mais la Ligue n’en a eu que faire : le match entre le RC Lens et le PSG, comptant pour la 29e journée de championnat, a été déplacé du 21 avril au 13 mai. A un moment où la course au titre sera probablement réglée depuis longtemps. Le conseil d’administration de la Ligue, composé de présidents de L1, a priorisé les intérêts européens du PSG au suspense en championnat. Il a par la même occasion confirmé que le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, est le véritable patron du football français, lui qui distribue des montres tous les ans à ses amis…

« Comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure »

Beau joueur, le RC Lens a refusé de faire appel de cette décision. Dans un communiqué, il a assuré : « Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité, réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs, et précise que les modalités de billetterie seront communiquées individuellement par email à chaque supporter ».

Le propriétaire du Racing, Joseph Oughourlian, a pour sa part fait part de son dépit via un message sur LinkedIn : « Comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure ». Une façon de pointer du doigt tous ceux qui se sont couchés devant al-Khelaïfi. Le football français vit des heures bien sombres depuis que le Qatar a investi au PSG et le RC Lens est hélas bien trop seul dans son combat.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France