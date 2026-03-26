Le RC Lens a publié un communiqué suite à la décision de la LFP de reporter le choc contre le PSG (29e journée de Ligue 1) au 13 mai.

On aurait pu s’attendre à une réaction épidermique du RC Lens après la décision du conseil d’administration de la Ligue de reporter le choc contre le PSG au 13 mai. Les Sang et Or ne voulaient pas en entendre parler, estimant que le club de la capitale avait largement les moyens d’enchaîner ses deux rencontres des quarts de finale de la Champions League contre Liverpool plus le déplacement à Bollaert. Mais la LFP, sous la pression du président parisien, Nasser al-Khelaïfi, qui en est le vrai patron, en a décidé autrement. Alors, communiqué incendiaire ? Menace de boycott ? Pas du tout !

« Le RC Lens en prend acte avec responsabilité »

Le RC Lens vient de publier le communiqué suivant : « Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité, réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs, et précise que les modalités de billetterie seront communiquées individuellement par email à chaque supporter ».

Après avoir perdu cette bataille et voyant qu’il n’a aucun recours possible puisque la LFP n’a fait qu’appliquer son règlement, le RC Lens a donc décidé d’être beau joueur. Mais il n’empêche que cette décision va laisser des traces et que la fracture est très nette dans le championnat de France entre les pros-PSG et les autres…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France