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FRANCE

RC Lens Mercato : Leca piste un chouchou de l’ASSE pour remplacer Thomasson, le LOSC en furie ! 

Par Bastien Aubert - 26 Mar 2026, 09:16
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Noé Lebreton (Nimègue)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors qu’Adrien Thomasson (32 ans) pourrait quitter le RC Lens, le club artésien s’intéresse à Noé Lebreton, piste hivernale de l’ASSE, sous le regard agacé du LOSC.

Le RC Lens commence à préparer l’après-Thomasson. Et le nom de Noé Lebreton revient avec insistance. À 32 ans, Adrien Thomasson n’a aucune garantie de rester à Lens la saison prochaine. Si rien n’est encore officialisé, la tendance actuelle laisse penser à un départ. Le club artésien, dans cette éventualité, cherche un profil capable de prendre immédiatement la relève dans le système de Pierre Sage.

Lebreton, un profil hybride très convoité

Selon Foot en France, c’est là que Noé Lebreton entre en scène. Formé au SM Caen, le milieu polyvalent de 21 ans a été transféré l’été dernier au NEC Nimègue pour un peu plus d’un million d’euros après avoir été longtemps cité à l’ASSE. Depuis janvier, il s’est imposé comme titulaire en Eredivisie, avec 5 buts et 6 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues. Repositionné plus haut sur le terrain, Lebreton affiche un volume de jeu impressionnant et une capacité à se projeter vers l’avant. Ses qualités de relayeur-créateur rappellent par moments le registre d’Adrien Thomasson.

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Une piste suivie par plusieurs clubs

Le RC Lens n’est pas le seul sur le dossier. Le LOSC et l’Ajax Amsterdam suivent également de près l’évolution du Français. Cette concurrence explique pourquoi le club nordiste commence déjà à montrer des signes d’agacement, alors que Lens garde un œil attentif sur la progression du jeune milieu aux Pays-Bas.

Une décision pour l’avenir

Pour l’heure, le RC Lens privilégierait un profil un peu plus expérimenté pour remplacer Thomasson. Mais le nom de Lebreton reste dans les tablettes, en cas de coup de maître sur le marché. Si le RC Lens parvient à convaincre le jeune Français, il pourrait mettre la main sur une pépite en pleine explosion, tout en préparant sereinement l’après-Thomasson.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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