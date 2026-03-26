Au micro de RMC Sport, l’entraîneur du Stade Rennais Franck Haise a dit tout le bien qu’il pensait du RC Lens, où il est resté pendant sept ans.

Franck Haise n’a rien oublié. Et il l’a fait savoir avec émotion. Deux mois après son arrivée sur le banc du Stade Rennais, l’ancien coach lensois était l’invité de « Rothen s’enflamme » sur RMC Sport. L’occasion pour lui de revenir sur son passage marquant au RC Lens… et de livrer une déclaration pleine de sincérité : « Lens reste Lens. J’ai vécu sept ans dans ce club magnifique, j’ai fait quatre ans et demi avec les pros, donc forcément que c’est un club qui sera toujours à part pour moi. » Des mots forts, à l’image de l’attachement profond qu’il conserve pour le club artésien.

Un hommage appuyé au RC Lens

Franck Haise ne s’est pas contenté d’un simple clin d’œil. Le coach du Stade Rennais a également salué la saison impressionnante réalisée par les Sang et Or : « Aujourd’hui, Lens réussit sa saison admirablement et elle n’est pas terminée […] c’est peut-être l’équipe qui n’était pas forcément attendue pour être dans le top 3 ou dans le top 5 même. Mais ils font une saison exceptionnelle. » Une reconnaissance claire du travail accompli par son ancien club, qu’il continue de suivre de près.

« Je ne pensais pas connaître autant de plaisir en tant qu’entraîneur de Ligue 1 et j’ai vécu des moments exceptionnels avec la direction, avec le staff, avec les joueurs […] c’est un club à part pour moi avec les supporters évidemment », a-t-il ajouté, avant de conclure avec élégance : Je leur souhaite tout le meilleur […] pour aller jusqu’au bout de leur saison. »

La polémique PSG-Lens désamorcée

Interrogé sur le report du match entre le PSG et Lens, Franck Haise a choisi une position mesurée… mais très lucide : « Je vais faire une réponse de Normand (rires). Je comprends la position des deux clubs. » Pas de prise de position tranchée, mais une analyse équilibrée. « À partir du moment où la voie est ouverte par la Ligue… après il faut simplement qu’elle soit ouverte pour potentiellement tous les clubs qui jouent des quarts de finale ou des demi-finales de Coupe d’Europe », a-t-il tranché. Un point important, qui pose la question de l’équité sportive.

Une sortie pleine d’intelligence

Fidèle à son style, Haise a conclu avec une pointe d’humour et beaucoup de recul : « Si j’étais entraîneur de Lens, je serais déçu […] et si je suis l’entraîneur du PSG, je suis plutôt satisfait. L’avantage, c’est que je ne suis ni l’un, ni l’autre. » Une manière habile de clore le débat sans alimenter la polémique. Mais une chose est sûre : même au Stade Rennais, Franck Haise n’a pas coupé le lien avec Lens. Et ça, ça ne s’oublie pas.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)