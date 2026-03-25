Revue de presse : le PSG pas seul à draguer Bouaddi (LOSC), un chouchou d’Haise convoité à Rennes, terminus pour Maurice à Nice !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Baticle veut voir Bouaddi (LOSC) en Bleu

Sélectionneur des Espoirs, Gérald Baticle a dû gérer plusieurs dossiers compliqués autour de joueurs binationaux comme Kader Meité, Mohamed Diakhon ou encore Sidiki Chérif, Ismaëlo Ganiou et Ayyoub Bouaddi qui devra choisir entre la France et le Maroc. Baticle s’est expliqué hier sur le cas du milieu lillois, ciblé par le PSG pour le prochain Mercato. « Ayyoub, on parle d’un joueur qui est beaucoup venu avec nous. Même si ça se passe très bien, il écoutera son cœur. J’espère et je souhaite de tout mon cœur à moi qu’il restera bleu. Parce que j’aime le joueur, le potentiel qu’il a et j’ai envie de le voir porter le maillot bleu et emmener la France vers des titres à l’avenir. Il est encore très jeune. Mais s’il choisit un autre maillot, c’est son choix. »

Et à l’ancien attaquant de l’AJA d’ajouter : J’aimerais avoir les arguments et cette force de conviction, je fais ce que je peux et j’aimerais y arriver. Mais la décision lui appartient. À lui comme aux autres. Il fera son choix quand il aura envie de le faire. Et j’espère du bon côté mais c’est juste un souhait de ma part. Je n’ai pas plus à faire valoir. S’il vient en bleu, s’il a cette conviction et ce cœur bleu, il sera encore plus fort en portant ce maillot. »

Stade Rennais : Nagida pisté à l’étranger

Selon les infos de Média Foot, Mahamadou Nagida, qui se révèle au Stade Rennais depuis l’arrivée de Franck Haise, figure sur les tablettes du FC Bâle , 3e du championnat suisse et en route pour les play-offs. Nagida est sous contrat au SRFC jusqu’en juin 2029.

Ligue 1 : le Trophée des Champions de retour en France ?

La LFP va trancher ce jeudi pour le Trophée des Champions. Selon L’Équipe, la rencontre entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France pourrait se jouer les 15 ou 16 août… en France. La Côte d’Ivoire est aussi candidate pour accueillir le match, délocalisé en janvier dernier au Koweït avec la victoire du PSG sur l’OM aux tirs au but.

FC Metz : Mbala passe pro

Le FC Metz a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Nathan Mbala (18 ans) « qui sera effectif en juillet 2026 » et courra jusqu’en juin 2029. L’attaquant qui a fêté ses 18 ans il y a un mois a paraphé un contrat de trois ans avec le FC Metz, son club formateur. Il a marqué deux buts cette saison en Ligue 1.

RC Strasbourg : coup dur pour Ouattara

Le baptême d’Abdoul Ouattara (20 ans) en sélection ivoirienne U23 attendra. Le milieu strasbourgeois ans a été contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Éléphanteaux, qui affronteront deux fois le Maroc (26, 30 mars) en matches amicaux. Selon L’Équipe, Ouattara est blessé au dos. Il espère être disponible pour le match de reprise du RC Strasbourg, prévu le 4 avril face à Nice.

OGC Nice : Florian Maurice sur le départ ?

Selon Nice Matin, Florian Maurice devrait quitter l’OGC Nice cet été. De son côté, Jean-Pierre Rivère devrait l’accompagner, comme cela était prévu à son retour cette saison : « L’idée est toujours de rester jusqu’en mai, et si possible jusqu’à la finale de la Coupe de France car je suis revenu pour donner un petit coup de main. Je suis à fond dans l’objectif maintien et dans la préparation de la saison suivante qui sera compliquée par la forte diminution des droits télé. »