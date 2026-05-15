Adrien Thomasson parti, les supporters du RC Lens sont inquiets de voir un nouveau titulaire plier bagage. L’IA a livré son verdict.

Le départ d’Adrien Thomasson pourrait n’être qu’un début du chantier estival au RC Lens. Alors que le milieu de terrain symbolise déjà une perte importante dans l’entrejeu, une projection basée sur les dynamiques de marché et le temps de jeu a permis d’identifier plusieurs profils susceptibles de quitter le club en priorité.

Selon cette projection, quatre joueurs ressortent clairement comme les principaux candidats à un départ : Robin Risser, Mamadou Sangaré, Florian Thauvin et Malang Sarr. L’analyse repose sur plusieurs critères : statut dans l’effectif, attractivité sur le marché, salaire, et projection sportive dans le système lensois.

1. Mamadou Sangaré : 38% de probabilité de départ

Le premier nom qui ressort est celui de Mamadou Sangaré, considéré comme le profil le plus exposé. Son potentiel, sa jeunesse et son impact au milieu de terrain attirent déjà plusieurs clubs. Dans cette projection, il représente la priorité numéro 1 des sollicitations extérieures. Le RC Lens pourrait difficilement résister à une offre importante, surtout en cas de rééquilibrage du secteur médian.

2. Florian Thauvin : 27% de probabilité

Florian Thauvin reste un cas à part. Son statut, son salaire et son expérience en font un joueur difficile à remplacer, mais aussi un profil logiquement scruté par d’autres clubs. Dans cette projection, son avenir dépend fortement du projet sportif proposé et de son rôle dans la rotation. Un départ reste plausible si une offre structurée arrive et même s’il semble épanoui et fidèle au RC Lens.

3. Malang Sarr : 20% de probabilité

Malang Sarr se situe dans une zone intermédiaire. Son temps de jeu irrégulier et la concurrence en défense centrale pourraient pousser les deux parties à envisager une séparation. Le joueur conserve une valeur de marché intéressante, ce qui en fait un candidat crédible à un départ, notamment si le RC Lens souhaite réorganiser sa ligne défensive. Une offre juteuse pourrait toit faire basculer.

4. Robin Risser : 15% de probabilité

Robin Risser ferme cette liste. Gardien à fort potentiel, il reste cependant moins exposé à court terme malgré une concurrence interne. Son départ serait davantage lié à une opportunité externe ou à un prêt stratégique qu’à une volonté directe de séparation.

Dans ce contexte, le RC Lens pourrait vivre un été mouvementé. Après Thomasson, le club nordiste sait que conserver tous ses cadres sera un défi majeur, surtout si les performances individuelles continuent d’attirer l’attention en Ligue 1 et à l’étranger.