En vue du mercato estival, l’ASSE serait intéressée par le profil d’Hervé Koffi (29 ans), prêté par le RC Lens au SCO d’Angers cette saison.

Un dossier brûlant se prépare déjà à l’ASSE en vue du prochain mercato estival…En interne, le site Jeunes Footeux assure que le profil de Hervé Koffi plaît énormément, au point d’en faire une piste sérieuse pour concurrencer, voire remplacer Gautier Larsonneur en cas de retour en Ligue 1 cet été.

Koffi, la renaissance à Angers

Prêté par le RC Lens à Angers sans option d’achat, Koffi réalise tout simplement une saison XXL. Longtemps dans l’ombre en Artois, où la concurrence l’avait freiné, l’international burkinabè a totalement changé de dimension. Décisif à de multiples reprises, impressionnant sur sa ligne et d’une régularité remarquable, il s’est imposé comme l’un des gardiens les plus performants du championnat. Une montée en puissance qui n’est évidemment pas passée inaperçue.

Angers déjà condamné ?

Du côté du SCO, l’envie de conserver Koffi est bien réelle. Mais la réalité économique rattrape rapidement le club angevin. Sans option d’achat incluse dans le prêt, et avec un salaire en grande partie pris en charge par le RC Lens, l’opération s’annonce extrêmement compliquée. En interne, même les dirigeants reconnaissent qu’il sera difficile de rivaliser face à des clubs mieux armés financièrement.

Le RC Lens dans l’attente, l’effet domino possible

La situation dépend aussi d’un autre dossier brûlant : celui de Robin Risser. Très courtisé, notamment par Newcastle United et plusieurs clubs de Premier League, le portier pourrait quitter Lens cet été. Dans ce scénario, Hervé Koffi apparaîtrait comme un candidat naturel pour devenir numéro 1 à Bollaert. Mais à ce stade, rien n’est encore tranché.

L’ASSE à l’affût

C’est justement cette incertitude qui ouvre une fenêtre pour l’ASSE, qui suivrait de près le dossier. L’idée ? Se renforcer avec un gardien capable d’apporter une vraie plus-value dans les cages, alors que l’avenir de Gautier Larsonneur n’est pas totalement figé. Avec une puissance financière potentiellement supérieure à celle d’Angers, surtout en cas de montée, les Verts pourraient bien avoir une carte à jouer dans ce dossier. Et dans un mercato où les gardiens de ce calibre sont rares, Hervé Koffi pourrait rapidement devenir l’un des noms les plus chauds du côté de Saint-Étienne.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2