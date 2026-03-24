La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

À 22 ans, Martin Adeline explose à l’ESTAC Troyes et suscite les convoitises de clubs comme le RC Lens et l’ASSE.

Un nouveau crack grandit en Ligue 2 : Martin Adeline. Formé au PSG et après des prêts à Rodez puis Annecy, il a été recruté définitivement par Troyes à l’été 2024. Aujourd’hui, il est devenu un joueur clé de l’ESTAC, alternant rôle de relayeur avancé et meneur de jeu central. Ses 24 titularisations et plus de 1900 minutes cette saison montrent son importance dans le projet champenois, installé dans le haut de tableau de Ligue 2 et candidat sérieux à la montée directe en Ligue 1.

Une saison d’éclosion majuscule

Adeline a confirmé sa progression ces derniers mois. Avec 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues en 2025-2026, il s’affirme comme le moteur offensif de Troyes. Sa qualité de dernière passe, sa vision entre les lignes et son pied droit sur coups de pied arrêtés le rendent particulièrement redoutable.

Ce renouveau attire l’attention des recruteurs : selon le site Jeunes Footeux, le RC Lens et l’ASSE suivent de près son dossier en vue du mercato estival. Selon nos informations, d’autres formations de Ligue 1 sont aussi sur les rangs. Un transfert en Ligue 1 pourrait être imminent si Troyes se maintient dans la course pour la montée.

La Ligue 1 surveille Adeline

L’explosion de Martin Adeline n’est pas un hasard : le Stade de Reims l’avait repéré très tôt avant de le céder définitivement à Troyes. Son passage au PSG, même court, lui a donné une base technique solide, mais c’est le choix de privilégier la famille et de construire progressivement sa carrière qui a façonné son caractère et sa résilience sur le terrain.

Aujourd’hui, son profil de milieu offensif moderne — capable de créer, marquer et organiser le jeu — en fait l’un des jeunes talents les plus prometteurs de Ligue 2. L’intérêt conjugué de l’ASSE et du RC Lens montre qu’il est devenu un joueur stratégique pour les clubs français cherchant à renforcer leur animation offensive. La prochaine fenêtre de transfert sera décisive.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2