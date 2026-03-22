ASSE : avec le 3-4-3, Montanier a-t-il trouvé le système idéal pour les Verts ?

La rédaction de But Football Club analyse le nouveau système en 3-4-3 de l’ASSE, qui a fait exploser le FC Annecy (4-0).

« Un grand OUI ! »

« Philippe Montanier semble avoir trouvé le système idéal pour son ASSE d’ici à la fin de saison. Son 3-4-3 exploite pleinement le profil de chaque joueur, des pistons percutants aux milieux capables de sécuriser l’axe, tout en laissant de la liberté aux attaquants pour se projeter vers le but.

Cette configuration, travaillée toute la semaine à l’entraînement, a montré toute sa solidité contre Annecy (4-0) et pourrait devenir la base du jeu stéphanois pour les prochains rendez-vous. Même en Ligue 1 si les Verts valident leur promotion… Après la trêve, il sera intéressant de voir comment Montanier ajustera ce schéma et tirera le maximum de ses hommes, mais toutes les indications montrent qu’il a trouvé une formule capable de tirer l’ASSE vers le haut. »

Bastien AUBERT

« Montanier va avoir des choix à faire entre tous ces centraux de qualités »

« Contre Annecy, les Verts ont livré une prestation aboutie et dominatrice, avec au bout une large victoire 4‑0 et un collectif très en place dans ce dispositif. Je trouve que ce positionnement en 3‑4‑3 a permis de libérer de l’espace sur les côtés, d’exploiter les débordements et d’installer une forte pression offensive, ce qui s’est traduit par de nombreuses situations dangereuses et une grande maîtrise du rythme du match. Appiah en a été le parfait exemple, lui qui n’avait pas vraiment l’étoffe d’un titulaire. Cette configuration donne plus de densité dans l’axe tout en conservant des solutions offensives, et cela se voit dans la régularité des performances récentes sous Montanier.

Ce 3‑4‑3 semble aussi répondre aux besoins actuels de l’effectif stéphanois, en valorisant les profils rapides sur les ailes et en offrant une base défensive stable. C’est également une manière de préparer le retour de Lamba, et Montanier va avoir des choix à faire entre tous ces centraux de qualités ! Il a su tirer parti de ce système pour faire jouer ses joueurs dans leurs zones fortes, en offrant plus d’options dans la relance et en créant des déséquilibres dans la surface adverse. On a pu voir que l’équipe a imposé son tempo et semble encore plus confiante dans ses choix tactiques, avec un premier match référence. Si ce schéma n’est pas figé et devra peut‑être être ajusté selon les adversaires et les disponibilités, il constitue pour l’instant une base solide qui redonne encore plus de cohérence et d’ambition à Saint‑Étienne sous la houlette de Montanier »

William TERTRIN

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2