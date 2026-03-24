ASSE : quel avenir pour João Ferreira ?

L’histoire récente de João Ferreira à l’AS Saint-Étienne ressemble à une véritable course contre la montre. Disparu des terrains depuis fin janvier après une expulsion et une blessure évitable, le latéral portugais s’apprête désormais à faire son retour dans un contexte totalement différent. Entre une concurrence renforcée, un changement de coach et une équipe relancée dans la course aux objectifs, le joueur de 25 ans va devoir rapidement convaincre pour éviter de voir son avenir chez les Verts s’assombrir.

Lorsque João Ferreira quitte les terrains le 31 janvier, l’ASSE traverse une période de turbulences. Battus à domicile ce soir-là par Boulogne-sur-Mer, les Stéphanois vivent une crise sportive qui débouchera rapidement sur un changement d’entraîneur. Mais pendant que le Portugais soigne sa fracture de la main, le club se transforme.

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts affichent un visage bien plus séduisant. Les résultats s’enchaînent, la confiance revient et surtout une nouvelle hiérarchie se met en place. Sur le côté droit, le jeune Kévin Pedro profite de l’opportunité pour s’imposer. Match après match, il gagne en assurance et devient l’un des symboles du renouveau stéphanois.

Dans ce contexte, Ferreira s’apprête à revenir dans une équipe qui fonctionne sans lui. Une situation délicate pour un joueur qui semblait pourtant disposer d’un statut solide en début de saison.

Le 3-4-3 peut lui offrir un accessit

Malgré cette concurrence accrue, tout n’est pas fermé pour João Ferreira. Le passage ponctuel à un système en 3-4-3, testé avec succès contre Annecy (4-0), pourrait redistribuer certaines cartes. Dans cette organisation, le rôle de piston droit exige des qualités physiques et offensives qui correspondent au profil du Portugais.

Cependant, la bataille pour le temps de jeu s’annonce intense. Entre Pedro, l’expérience de Dennis Appiah et le retour de Chico Lamba, les options ne manquent pas pour le staff. Ferreira devra donc se montrer immédiatement performant pour espérer intégrer la rotation.

Au-delà du simple aspect tactique, c’est aussi son état d’esprit qui sera scruté. Son geste de frustration fin janvier a marqué les esprits et le joueur sait qu’il devra afficher une attitude irréprochable pour regagner la confiance du groupe et du public.

Deux mois pour relancer sa carrière à l’ASSE

À l’approche du sprint final, João Ferreira se retrouve face à un moment charnière. Les 6 dernières rencontres de la saison pourraient conditionner son futur dans le Forez. Une fin de championnat réussie lui permettrait non seulement de retrouver un rôle important, mais aussi de rassurer ses dirigeants en vue du mercato estival.

À l’inverse, une absence prolongée ou des performances décevantes pourraient précipiter un départ. Dans un effectif en pleine reconstruction, la direction stéphanoise devra faire des choix, et le Portugais n’est plus aujourd’hui un élément incontournable. Loin de là. Son retour sur les terrains sera suivi avec attention.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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