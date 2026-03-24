Si les bons résultats de l’ASSE influe directement sur leur valeur marchande, Lucas Stassin a subi une petite désillusion malgré son retour en grâce.

La dernière actualisation des valeurs marchandes sur Transfermarkt, réalisée en mars après celle de décembre, apporte son lot d’enseignements. En seulement trois mois, l’effectif de l’ASSE a connu de nombreux mouvements. Au total, 11 joueurs ont vu leur cote grimper, contre seulement 4 en baisse. Une dynamique globalement positive, qui reflète les performances récentes sous les ordres de Philippe Montanier.

La valeur des joueurs de l’ASSE :

1. Stassin : 15 M€

2. Davitashvili : 10 M€

3. Boakye : 6 M€

4. Kanté, N’Guessan : 5 M€

6. Lamba, Pedro : 4 M€

8. Larsonneur, Nadé, Miladinovic, Duffus : 3 M€

12. Cardona, Ferreira : 2,5 M€

14. Jaber, Moueffek, Annan : 2 M€

17. Soumahoro : 1,8 M€

18. Bernauer, Le Cardinal : 1,5 M€

20. Old : 1,2 M€

21. Stojkovic, El Jamali : 0,8 M€

23. Paalberg : 0,7 M€

24. Appiah : 0,6 M€

25. Tardieu, Gadegbeku, Eymard : 0,5 M€

28. Maubleu : 0,15 M€

29. Traoré : 0,1 M€

Parmi les plus fortes hausses :

Kevin Pedro : +3,9M (de 100K à 4M)

Djylian N’Guessan : +3M (de 2M à 5M)

Zuriko Davitashvili : +2M (de 8M à 10M)

Mickaël Nadé : +1M (de 2M à 3M)

Igor Miladinovic : +1M (de 2M à 3M)

À l’inverse, seuls quatre joueurs voient leur valeur reculer :

Joao Ferreira : -500K

Ebenezer Annan : -500K

Maxime Bernauer : -300K

Dennis Appiah : -100K

Stassin détrôné en Ligue 2

Maigre consolation pour le Stade de Reims (5e) qui compte 7 longueurs de retard sur l’ASSE (2e) à 6 journées de la fin mais qui détrône son homologue stéphanois (82,65 M€) en valorisation d’effectif selon les données mises à jour.

Du côté de Lucas Stassin, a marqué autant de buts à lui tout seul lors des 4 dernières journées de L2 (4) que tous les joueurs du Stade de Reims réunis lors des 7 dernières, l’avant-centre de l’ASSE (15 M€) n’est plus le joueur le plus bankable de L2. Il est désormais devancé par le milieu de terrain Patrick Zabi (20 €M) et rejoint par autre Rémois (le défenseur central Abdoul Koné).

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2