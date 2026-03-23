Le nouveau système en 3-4-3 mis en place par Philippe Montanier a magistralement fonctionné contre le FC Annecy (4-0). Analyse.

Philippe Montanier a frappé fort avec son nouveau système en 3-4-3 contre le FC Annecy (4-0) à Geoffroy-Guichard. Trois forces principales ont permis aux Verts de dominer de la tête et des épaules.

Des pistons au top

Les pistons ont fait la différence. À droite, Denis Appiah a multiplié les courses, frappé et centré avec précision (Lucas Stassin a touché la barre dès la 12e minute), avant de sortir épuisé mais satisfait de sa prestation. Du côté gauche, Ben Old a combiné vitesse et qualité de centre, déployant un arsenal offensif très efficace. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 17 tirs, 6 cadrés et 12 centres en première mi-temps. Le duo de pistons a permis de créer des décalages permanents et de donner de la largeur à l’attaque des Verts, rendant la défense d’Annecy totalement déséquilibrée.

Le Cardinal, vrai lanceur du jeu de l’ASSE

Julien Le Cardinal a pris les commandes. Placé derrière Abdoulaye Kanté dans le cœur du jeu, le capitaine de l’ASSE s’est mué en véritable quaterback de la défense. Sa technique, sa vision et sa capacité à orienter le jeu ont été déterminantes, notamment sur le deuxième but, qu’il a initié par un centre côté droit. L’ancien Lensois continue de se projeter vers l’avant, combinant sécurité défensive et influence offensive. Avec lui, l’ASSE a trouvé un véritable chef d’orchestre au cœur du 3-4-3. Quelle recrue !

Annecy totalement aspiré dans l’axe

Le système en 3-4-3 a étouffé les joueurs d’Annecy au milieu, en les aspirant dans l’axe et en laissant des boulevards sur les côtés. Sur le troisième but des Verts, on voit clairement l’effet. La combinaison des latéraux hauts et de la densité au milieu a offert de multiples opportunités en profondeur et a permis aux Verts de marquer trois fois dès la première mi-temps. Les pistons ont pu s’en donner à cœur joie, et la défense adverse a été incapable de s’adapter à la vitesse et à la fluidité du jeu stéphanois.

Conclusion :

Le nouveau 3-4-3 de Montanier a donc parfaitement fonctionné. Avec des pistons percutants, un capitaine stratégique et une pression centrale qui asphyxie l’adversaire, l’ASSE dispose désormais d’une arme redoutable. Si ce système est maintenu, les Verts pourraient bien enchaîner les victoires et sécuriser leur place dans le haut du classement.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2