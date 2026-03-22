ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Une attaque de feu, une défense de fer… tous les feux sont au vert ! »

L’ASSE a rendu la monnaie de sa pièce à une faible équipe d’Annecy en s’imposant 4-0, le score sur lequel elle s’était inclinée à l’aller. Auteurs de leur meilleur match de la saison, dans un inédit 3-4-3 mis en place par Philippe Montanier qui a parfaitement fonctionné, les Verts semblent vraiment lancés pour finir très fort leur saison et remonter en Ligue 1.

Après 5 victoires en 5 matchs depuis son arrivée, Philippe Montanier n’avait pas apprécié le match nul de son équipe à Grenoble (0-0). Le successeur d’Eirik Horneland avait notamment déploré la pauvreté du jeu déployé dans les Alpes. Son coup tactique, en repositionnant Zuriko Davitashvili au cœur du jeu, n’avait pas vraiment fonctionné. Alors, pour la réception d’Annecy, Montanier a décidé de tenter un autre coup tactique, en faisant évoluer l’ASSE pour la première fois dans un 3-4-3. Et cette fois : bingo ! Un vrai coup de maître !

Pedro a encore montré la voie

D’entrée de jeu, l’ASSE a multiplié les offensives, et l’équipe d’Annecy a vite été dépassée, débordée. Au point d’encaisser trois buts en première mi-temps. Il aurait même pu y en avoir un ou deux de plus… Comme face au Red Star (2-0), c’est Kévin Pedro, d’un coup de tête, qui a montré la voie, sur un centre de Davitashvili. Irvin Cardona a doublé la mise, servi sur un plateau par un Lucas Stassin qui s’est chargé d’inscrire le troisième but, à la réception d’un centre de Cardona.

Stassin décisif trois fois plutôt qu’une !

Stassin a ensuite délivré sa deuxième passe décisive de la soirée sur le but du 4-0, signé Davitashvili. Un succès fêté en grandes pompes par un Chaudron amputé de son kop sud mais rendu chaud bouillant par la prestation de l’ASSE et par des Magic Fans eux aussi en grande forme. Ces Verts-là ressemblaient à leur public. Ils viennent d’enchaîner quatre clean sheets. Comme quoi les temps changent ! Battue 4-0 à l’aller, l’ASSE a rendu à Annecy la monnaie de sa pièce. « On a lavé l’affront », s’est d’ailleurs réjoui Brice Maubleu. Montanier, lui, a souligné l’importance de pouvoir maîtriser plusieurs dispositifs, pour surprendre les adversaires. Une panoplie qu’Horneland n’avait pas. Du tout. « Je savais qu’on avait les caractéristiques pour jouer dans ce 3-4-3 », a glissé Montanier.

Un 3-4-3 qui demande forcément à être revu

Cela s’est vu hier soir. Maubleu a passé l’une des soirées les plus tranquilles de sa carrière. Devant lui, Le Cardinal a encore été royal, notamment dans ses relances. A ses côtés, Pedro et Nadé n’ont rien laissé passer tout en s’intercalant à bon escient. Mais on pourrait citer toute l’équipe, notamment Old en piston et bien-sûr un trio d’attaque qui a fait feu de tout bois. Avec cette victoire, l’ASSE tient enfin son match référence. Vu que Troyes, Le Mans, le Red Star et Reims s’étaient imposés, elle n’avait pas droit à l’erreur. Mais en poursuivant sur cette voie, on voit mal ce qui pourrait l’empêcher de remonter en Ligue 1.