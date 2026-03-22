La direction de l’ASSE a peu goûté au raté de Zuriko Davitashvili contre Annecy avant la mi-temps. Un loupé effacé avec brio par la suite pour une victoire brillante des Verts (4-0).

Le message est passé. Et la réponse a été immédiate. À la pause du match maîtrisé de bout en bout contre le FC Annecy (4-0), le ton est un petit peu monté du côté de l’ASSE. Selon les informations recueillies par Clément Grèzes sur beIN Sports, la direction stéphanoise n’a pas digéré l’énorme occasion manquée par Zuriko Davitashvili juste avant la mi-temps.

Face à Julien Escales, le Géorgien avait le 4-0 au bout du pied… mais l’a laissé filer. Un raté loin d’être anodin dans un sprint final où chaque but compte. Car dans le même temps, le concurrent direct, Troyes, affichait un goal average favorable. Un détail ? Pas du tout. Une potentielle clé dans la course au sommet de la Ligue 2.

Une mi-temps sous tension en coulisses

La scène est révélatrice de la pression qui entoure cette fin de saison. À l’ASSE, on ne joue pas seulement pour gagner, mais pour écraser. Le 4-0 manqué par Davitashvili n’est pas passé. En interne, l’agacement est réel. Le message est clair : dans cette bataille, le moindre relâchement peut coûter cher. Et visiblement, le principal intéressé a entendu.

La réponse parfaite

Il fallait une réaction. Elle a été éclatante. Peu après l’heure de jeu, à la 63e minute, Davitashvili surgit dans la surface et déclenche une reprise de volée du gauche somptueuse. Un geste pur, précis, clinique. Cette fois, aucune hésitation. Le ballon finit au fond, et Geoffroy-Guichard peut exulter. Score : 4-0. Mais surtout, un symbole.

Une « erreur » effacée avec autorité

Avec cette magnifique réalisation, l’ASSE recolle parfaitement au goal average de Troyes : +21 après 28 journées. Une égalité précieuse dans une lutte où tout pourrait se jouer à un détail. Ce but vaut bien plus qu’une simple ligne de stats : il efface une frustration, calme une direction un brin agacée et relance pleinement la dynamique stéphanoise. Davitashvili, piqué, a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2