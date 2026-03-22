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FRANCE

ASSE – Annecy (4-0) : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 22 Mar 2026, 06:00
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L’ASSE a rendu la monnaie de sa pièce à une faible équipe d’Annecy en s’imposant 4-0, le score sur lequel elle s’était inclinée à l’aller. Voici nos notes pour les Verts, auteurs de leur meilleur match de la saison, dans un inédit 3-4-3 mis en place par Philippe Montanier qui a parfaitement fonctionné…

MAUBLEU (6)

Décisif à Grenoble (0-0), la doublure de Larsonneur n’a quasiment rien eu à faire. Des relances à la main inspirées.

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PEDRO (7)

C’est lui qui a ouvert le score, d’un joli coup de tête. Son deuxième but en deux matchs à Geoffroy-Guichard, dont il devient un chouchou. Impeccable défensivement. Sa cote continue de grimper.

LE CARDINAL (7), puis LAMBA

Au cœur de la défense à trois mise en place par Montanier, Le Cardinal a rayonné. Sa qualité de relance a fait merveille. A l’origine du deuxième but. Ménagé, il a laissé sa place à LAMBA, qui a pu signer un retour à la compétition très tranquille.

NADE (7)

Le changement de dispositif ne l’a absolument pas perturbé. Mais en ce moment, on se demande ce qui pourrait le perturber…

APPIAH (6), puis ANNAN

Piston droit, Appiah, pour son retour dans le onze de départ, a livré une prestation solide. Il a allumé la première mèche, en tirant au dessus (6e), et s’est signalé par un bon centre pour Stassin (12e) et quelques jolis mouvements. Remplacé par ANNAN.

KANTE (6), puis MOUEFFEK

Kanté n’a pas ménagé ses efforts et beaucoup couru. Une perte de balle dangereuse (41e) mais une activité précieuse. Remplacé par MOUEFFEK, auteur d’une entrée assez neutre.

BOAKYE (6,5)

Comme Kanté, Boakye s’est démultiplié. Il a ratissé tout en essayant d’aller ou de jouer de l’avant, ce qu’il a bien fait, sans être décisif.

OLD (7)

On se doutait qu’il serait à son avantage dans un rôle de piston. Et il l’a démontré. Défensivement, offensivement, le Néo-zélandais a été très bon, que ce soit dans son pressing ou l’animation de son couloir. Son entente avec Davitashvili a posé de gros soucis à Annecy. Sans doute son match le plus complet depuis qu’il a rejoint l’ASSE.

CARDONA (8), puis DUFFUS

Sur son aile droite, Cardona a régalé. Buteur et passeur décisif pour Stassin, il a aussi donné un caviar vendangé par Davitashvili (45e). Son meilleur match depuis longtemps. Remplacé par DUFFUS, percutant.

STASSIN (8,5), puis MILADINOVIC

Un but et deux passes décisives, dont l’une sur une merveille de remise pour Cardona : Stassin a honoré sa première sélection avec la Belgique de fort belle manière. Il revient vraiment au top ! Remplacé par MILADINOVIC, sous les applaudissements nourris du Chaudron.

DAVITASHVILI (7,5)

Avec un but et une passe décisive, le Géorgien a bien participé à la fête. Dommage qu’il l’ait joué un peu trop facile sur sa tentative de pichenette, sur la dernière action de la première mi-temps (45e)…

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