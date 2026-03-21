ASSE : en plus de Stassin, Old et Kanté, deux autres Verts quitteront les Verts pendant la trêve

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Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona ont respectivement été appelés par la Géorgie et Malte pour le rassemblement du mois de mars.

Ils seront cinq joueurs de l’AS Saint-Étienne à rejoindre leur sélection nationale durant la trêve internationale de mars. Comme nous vous l’avons relayé cette semaine, Ben Old a été appelé avec la sélection néo-zélandaise, tandis que Lucas Stassin a été convoqué pour la première fois de sa carrière avec la Belgique. De son côté, Abdoulaye Kanté a été appelé pour la première fois avec les Espoirs de la Côte d’Ivoire.

Davitashvili et Cardona appelés également en sélection !

En plus de ces trois joueurs, Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona participeront, eux aussi, à ce rassemblement international. Cadre de la sélection géorgienne, l’ancien Bordelais figure logiquement partie dans la liste du sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol, pour ce rassemblement du mois de mars. La Géorgie disputera deux matchs amicaux contre Israël, le 26 mars, puis face à la Lituanie, trois jours plus tard.

Irvin Cardona a, quant à lui, été convoqué avec Malte pour le barrage de promotion en Ligue C de la Ligue des Nations face aux Luxembourg.