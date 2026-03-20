ASSE : le club annonce une super nouvelle, Lucas Stassin aux anges !

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L’AS Saint-Étienne peut savourer une superbe annonce en pleine course à la montée. Lucas Stassin vient d’être convoqué pour la première fois avec la sélection belge. Une récompense majeure pour l’attaquant des Verts, en grande forme depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois.

Le sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia, a dévoilé une liste élargie de 28 joueurs pour la prochaine trêve internationale. Au programme : deux matches amicaux prestigieux aux États-Unis face aux États-Unis et au Mexique, deux nations qui accueilleront la prochaine Coupe du monde.

Et parmi les trois nouveaux appelés figure le nom du Stéphanois. Une consécration pour le jeune attaquant, qui rejoint ainsi des cadres comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku.

Une annonce surprise… et un sourire qui en dit long

La scène s’est déroulée au centre d’entraînement de L’Étrat. Alors qu’il déjeunait tranquillement avec ses coéquipiers, Lucas Stassin a appris la nouvelle directement par le club.

Sa réaction a été immédiate : un large sourire, puis une phrase simple mais pleine d’émotion :

« Je vais prévenir mes parents. »

Un moment fort qui symbolise le chemin parcouru par l’ancien joueur de Westerlo. Arrivé avec l’étiquette de jeune talent prometteur, il s’impose désormais comme un élément important de l’attaque stéphanoise.

Montanier, l’homme qui a tout changé

Depuis la prise de fonctions de Philippe Montanier, Stassin a clairement franchi un cap. Plus confiant, plus décisif et mieux intégré dans l’animation offensive des Verts, il profite d’un collectif plus structuré pour exprimer pleinement ses qualités.

Ses déplacements intelligents, son sens du but et son activité permanente dans le pressing ont rapidement séduit le staff belge. Cette convocation apparaît donc comme une suite logique de ses performances en Ligue 2.

Elle confirme aussi que l’ASSE redevient une place forte pour l’éclosion de jeunes talents capables de viser le très haut niveau international.

Une opportunité en or pour s’installer chez les Diables Rouges

Ces deux matches amicaux aux États-Unis représentent une occasion rêvée pour Lucas Stassin. Dans un groupe élargi, il aura la possibilité de montrer qu’il peut s’inscrire dans la rotation offensive belge.

La concurrence reste évidemment immense, mais une première sélection peut tout changer dans la trajectoire d’un joueur. Une bonne entrée ou un but pourraient suffire à lancer définitivement sa carrière internationale.

Pour Saint-Étienne, cette convocation est aussi une excellente nouvelle en termes d’image et de valorisation sportive.

Une fierté pour les Verts… et un signal fort

En pleine bataille pour la montée, voir l’un de ses attaquants appelé en sélection A envoie un message positif. Cela confirme la dynamique retrouvée du club et la progression individuelle de plusieurs cadres de l’effectif.

Lucas Stassin vit sans doute l’un des plus beaux moments de sa jeune carrière. Reste désormais à transformer l’essai… et pourquoi pas rêver plus grand encore dans les mois à venir.

📞 En direct de la cantine… Une bonne nouvelle ! 🆕🇧🇪 pic.twitter.com/viMF9omtxG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2