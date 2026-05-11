Si l’ASSE devra encore passer par la case barrages pour maintenir son espoir de Ligue 1, l’apport de Philippe Montanier est à encenser.

À l’approche des barrages, l’ASSE avance avec un constat statistique qui interpelle et qui remet en lumière le travail réalisé en cours de saison. Philippe Montanier, sur le banc stéphanois, ressort en effet avec des chiffres particulièrement solides sur la fin de son mandat, contrastant fortement avec ceux de son prédécesseur Eirik Horneland.

Un bilan chiffré très parlant

Selon les données Opta, Philippe Montanier a récolté 26 points en 13 matchs avec l’ASSE, soit une moyenne de 2 points par rencontre. Une performance qui en fait tout simplement le meilleur ratio de la saison en Ligue 2 sur la période analysée. À l’inverse, Eirik Horneland affichait une moyenne de 1,6 point par match avant son départ, un écart significatif dans une saison aussi serrée.

Ce contraste statistique met en évidence deux dynamiques bien différentes dans la saison stéphanoise. D’un côté, une montée en puissance progressive sous Montanier, de l’autre une période plus irrégulière sous Horneland. Sans tirer de conclusions définitives, ces chiffres alimentent forcément les discussions autour des choix sportifs effectués au cours de l’année.

L’ASSE concentrée sur son objectif

Malgré ces comparaisons, l’heure n’est plus vraiment à l’analyse du passé pour les Verts. L’ASSE est désormais tournée vers les barrages, avec un objectif clair : décrocher la montée en Ligue 1.

La dynamique récente et les ajustements effectués en cours de saison montrent en tout cas que l’équipe a su réagir pour rester compétitive dans la course. Ce sont désormais les résultats des barrages qui définiront réellement le bilan global de l’exercice stéphanois.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2