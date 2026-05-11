FC Nantes Mercato : grosse nouvelle pour la prochaine vente record des Kita

Sacré Golden Kid Pro après une saison tout de même mitigée avec le FC Nantes, Tylel Tati confirme qu’il est bien la prochaine mine d’or des Kita.

Après avoir révélé plusieurs talents majeurs ces dernières années, le FC Nantes voit désormais éclore Tylel Tati, défenseur central de la génération 2008, récompensé par le trophée Golden Kid Pro. Une distinction qui récompense récompense les meilleurs jeunes joueurs des centres de formation français.

Une distinction qui vient confirmer ce que beaucoup observaient déjà depuis plusieurs mois : le jeune Français possède un potentiel immense. Grand, puissant, propre techniquement et déjà très mature dans ses lectures défensives, Tati a franchi un cap énorme cette saison sous les couleurs nantaises, blessé depuis plusieurs semaines et quand même parfois décrié lors de cette saison très compliquée du FCN.

Une ascension folle

Arrivé au centre de formation nantais en 2023 après un passage par l’INF Clairefontaine et l’US Roissy-en-Brie, le défenseur s’est rapidement imposé comme l’un des profils les plus surveillés de sa génération.

Du haut de son mètre 90, le gaucher impressionne par sa sérénité balle au pied et sa capacité à défendre dans les grands espaces. Des qualités devenues rares pour un joueur aussi jeune, au point d’être déjà comparé à certains grands défenseurs modernes du football européen.

Au fil de la saison, Tylel Tati a multiplié les performances solides avec les équipes de jeunes nantaises avant de se rapprocher progressivement du groupe professionnel. International français chez les jeunes catégories, il a également connu plusieurs sélections avec les U16, U17 puis U18 français.

Tylel Tati comme prochain gros transfert ?

À Nantes, beaucoup voient déjà en lui le prochain gros transfert du club, un an après le record de la vente de Nathan Zézé pour plus de 20 millions d’euros. Dans un contexte économique où les Canaris misent énormément sur la formation et la valorisation des jeunes talents, le profil de Tati attire forcément les regards. Sa cote grimpe rapidement et plusieurs observateurs évoquent déjà un intérêt de clubs étrangers pour les prochaines années.

Le plus impressionnant reste sans doute sa précocité. Né en 2008, le défenseur continue pourtant d’afficher une maturité étonnante dans son jeu et dans son attitude. Une progression qui rappelle pourquoi la Jonelière reste l’un des centres de formation les plus respectés du football français.

Avec ce trophée Golden Kid Pro, Tylel Tati change encore de dimension. Nantes tient peut-être son prochain phénomène… et l’Europe est déjà prévenue