FC Nantes : Nouveau coup dur pour Vahid Halilhodzic et Tylel Tati !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Rien ne va plus au FC Nantes. Englués à la 17e place de Ligue 1, les Canaris enchaînent les mauvaises nouvelles dans une fin de saison qui vire au cauchemar.

Halilhodzic vers une lourde sanction ?

Déjà en grande difficulté sportivement, le club doit désormais faire face à une situation délicate en coulisses. Vahid Halilhodzic pourrait être lourdement sanctionné après ses propos très critiques envers l’arbitrage à l’issue du match face au Stade Brestois 29 (1-1).

Une sortie médiatique qui pourrait coûter cher à l’entraîneur nantais… au pire moment de la saison.

Tylel Tati, saison déjà terminée ?

Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle tuile vient de tomber. Selon L’Équipe, Tylel Tati s’est blessé à la cuisse lors du Challenge Espoirs.

Déjà suspendu après son carton rouge face à FC Metz, le jeune défenseur souffre désormais d’une lésion musculaire qui devrait le priver des cinq derniers matchs.

Un coup dur supplémentaire pour une défense déjà fragilisée.

Une fin de saison sous tension extrême

Privé potentiellement de son coach sur le banc et d’un élément défensif pour le sprint final, Nantes aborde ses dernières échéances dans un contexte explosif.

Chaque match devient une finale… mais les signaux sont au rouge.

Le spectre de la relégation

Avec seulement quelques journées restantes, le maintien s’éloigne dangereusement pour les Canaris. Et ces nouveaux coups durs pourraient bien sceller leur sort.

À Nantes, l’espoir s’amenuise… et la Ligue 2 se rapproche.