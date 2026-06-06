À LA UNE DU 6 JUIN 2026
[21:50]ASSE, FC Nantes : Pélissier envoyé sur le banc des Verts !
[21:20]OM Mercato : un nouveau cador européen torpille le dossier Greenwood !
[20:50]PSG Mercato : Diomandé a tranché entre Paris et Liverpool !
[20:25]OL Mercato : c’est confirmé pour la deuxième recrue estivale !
[20:00]ASSE Mercato : ça chauffe entre Kilmer et un club pour Davitashvili, ce n’est pas le Stade Rennais !
[19:35]OM Mercato : le premier renfort de l’été officialisé !
[19:10]RC Lens : après Pocognoli, une nouvelle piste écartée pour l’après-Sage !
[18:50]Real Madrid Mercato : Olise a donné une première réponse à Pérez
[18:30]OM Mercato : l’IA prédit le futur club de Mason Greenwood
[18:10]FC Nantes Mercato : un club de Ligue des Champions passe à l’attaque pour Abline !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : le premier renfort de l’été officialisé !

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 19:35
💬 Commenter
Angel Gomes sous le maillot de Wolverhampton

Wolverhampton a officialisé ce samedi soir le départ d’Angel Gomes, qui va donc faire son retour à l’OM cet été.

Angel Gomes va faire son retour à l’OM. Prêté à Wolverhampton lors de la seconde partie de saison, le milieu de terrain anglais ne poursuivra pas l’aventure chez les Wolves. Son prêt comportait une option d’achat qui n’a finalement pas été levée par le club anglais à la suite de sa relégation en Championship.

Wolverhampton officialise le départ d’Angel Gomes

Wolverhampton a confirmé la nouvelle ce samedi soir. « Après un passage de six mois à Molineux, Angel Gomes a quitté les Wolves pour retourner à son club d’origine, l’Olympique de Marseille », a indiqué Wolherhampton dans un communiqué.

Reste désormais à savoir quel avenir attend l’ancien joueur du LOSC. De retour à Marseille, Angel Gomes pourrait avoir une carte à jouer, d’autant plus qu’il pourrait retrouver Bruno Genesio, son ancien entraîneur à Lille, si ce dernier venait à prendre les rênes de l’OM dans les prochaines semaines.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
Vidéos OM : toutes les infos foot