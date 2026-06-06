OM Mercato : le premier renfort de l’été officialisé !

Wolverhampton a officialisé ce samedi soir le départ d’Angel Gomes, qui va donc faire son retour à l’OM cet été.

Angel Gomes va faire son retour à l’OM. Prêté à Wolverhampton lors de la seconde partie de saison, le milieu de terrain anglais ne poursuivra pas l’aventure chez les Wolves. Son prêt comportait une option d’achat qui n’a finalement pas été levée par le club anglais à la suite de sa relégation en Championship.

Wolverhampton officialise le départ d’Angel Gomes

Wolverhampton a confirmé la nouvelle ce samedi soir. « Après un passage de six mois à Molineux, Angel Gomes a quitté les Wolves pour retourner à son club d’origine, l’Olympique de Marseille », a indiqué Wolherhampton dans un communiqué.

Reste désormais à savoir quel avenir attend l’ancien joueur du LOSC. De retour à Marseille, Angel Gomes pourrait avoir une carte à jouer, d’autant plus qu’il pourrait retrouver Bruno Genesio, son ancien entraîneur à Lille, si ce dernier venait à prendre les rênes de l’OM dans les prochaines semaines.