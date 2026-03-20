Solide depuis son arrivée à l’ASSE en janvier, Abdoulaye Kanté (20 ans) est sélectionné pour la première fois avec les Espoirs de la Côte d’Ivoire pour des matchs amicaux.

Arrivé à l’ASSE en janvier, Abdoulaye Kanté n’a pas tardé à s’imposer comme un élément clé de l’entrejeu. Régulier, percutant et capable de gérer la pression d’un milieu stéphanois en pleine reconstruction, il a rapidement gagné la confiance de Philippe Montanier et du staff technique.

Kanté sélectionné, une première !

Cette montée en puissance est désormais récompensée à l’échelle internationale. Pour la première fois de sa carrière, Kanté a été convoqué avec les Espoirs de la Côte d’Ivoire. Il participera à deux matchs amicaux programmés les 26 et 30 mars, face à un adversaire de taille : le récent champion d’Afrique, le Maroc. Une rencontre qui constituera un test exigeant et un tremplin pour le jeune milieu.

Montanier peut se réjouir de cette sélection, qui confirme le travail accompli depuis l’arrivée de Kanté. « Sa régularité et son impact sur le terrain démontrent qu’il a le potentiel pour évoluer au plus haut niveau », confie un membre du staff. La présence de Kanté en sélection souligne également la capacité de l’ASSE à détecter et intégrer des profils internationaux capables de performer rapidement.

Un signal fort envoyé à l’ASSE

Cette première expérience avec les Espoirs pourrait avoir un effet double. D’un côté, elle renforce la confiance de Kanté, qui revient au club avec un statut accru et un mental renforcé. De l’autre, elle donne à l’ASSE un argument supplémentaire pour attirer d’autres talents et montrer que le club stéphanois peut être une étape décisive pour les jeunes internationaux.

Au-delà de l’aspect individuel, la convocation de Kanté est un signal pour le reste de l’équipe. Elle illustre que les performances individuelles sont reconnues, même en Ligue 2, et qu’une progression rapide est possible pour ceux qui travaillent avec sérieux et régularité. Montanier peut donc s’appuyer sur ce nouvel atout pour renforcer son entrejeu et préparer le sprint final de la saison.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2