Doublure de Gautier Larsonneur, le gardien remplaçant de l’ASSE Brice Maubleu profite de la blessure du titulaire pour se montrer. Mais il n’entend pas remettre la hiérarchie en question pour autant.

Brice Maubleu pouvait-il rêver meilleur timing pour faire son retour sur les terrains ? Lui qui n’avait plus joué depuis août 2024 et son départ de Grenoble pour Saint-Etienne a joué son premier match en Ligue 2 avec les Verts au Stade des Alpes. Une enceinte qu’il connaît parfaitement pour avoir joué pendant dix ans au GF38 et où il voulait prendre sa revanche car des supporters isérois l’avaient critiqué. C’est donc sur un clean sheet qu’il a débuté son intérim en l’absence de Gautier Larsonneur. Mais il a prévenu ce jeudi en conférence de presse qu’il n’était pas question de bouleverser la hiérarchie, même s’il réussit de très bonnes performances.

« Je suis là pour accompagner Gautier »

« En tant que deuxième gardien, on est acteur, mais on n’est pas sur le terrain et le résultat dépend beaucoup moins de nous. Quand on est titulaire, on agit différemment dans les mots, dans l’avant-match. J’ai aussi su que j’allais jouer bien avant, puisque Gautier s’est fait mal face au Red Star. J’ai eu le temps de me préparer. Mais je l’ai dit plein de fois, je suis ici dans un autre rôle avec des attentes différentes. Je suis là pour accompagner Gautier et être performant quand il n’est pas là. Et également là pour accompagner les jeunes et les aider à progresser. »

Le gardien de 36 ans a évoqué le match contre Annecy samedi, qui constituera une revanche après le 0-4 de l’aller : « On évoque plus le gros pressing qu’ils peuvent nous imposer que le match aller face à Annecy. Mais c’est sûr que ce rendez-vous a marqué notre première partie de saison, on avait pris le bouillon. Si on doit s’en servir dans notre objectif de montée, c’est sûr qu’on s’en servira ».

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2