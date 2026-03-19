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FRANCE

ASSE : les Verts tournés en ridicule à cause de Chalamet

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 16:54
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Timothée Chalamet assistant à un match de l'AS Roma.
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Grand fan de l’ASSE, l’acteur franco-américain Timothée Chalamet a vu l’Oscar du meilleur acteur lui passer sous le nez, ce qui a valu des moqueries aux Verts.

Depuis qu’il a percé dans le monde du cinéma, Timothée Chalamet ne manque jamais une occasion de rappeler son amour des Verts, fruit de vacances passées au Chambon-sur-Lignon, chez ses grands-parents parternels, durant sa jeunesse. Dernièrement, il a présenté le quatrième maillot de l’ASSE lors d’une interview au 20h de TF1, il a lancé un Allez les Verts au Grand Rex de Paris lors de l’avant-première de Marty Supreme et il devrait participer à un match de charité en fin de saison à Geoffroy-Guichard. Sa notoriété planétaire a constitué un sacré coup de projecteur sur l’ASSE à l’international. Mais elle s’est retournée contre le club dans la nuit de dimanche à lundi…

« Timothée Chalamet se console en étant aussi décevant que l’AS Saint-Étienne »

En effet, Timothée Chalamet était le grand favori de la 98e cérémonie des Oscars pour son rôle dans Marty Supreme. Mais il a été devancé à la surprise générale par Michael B. Jordan, héros de Sinners. Une défaite qui a inspiré un parallèle au média satirique Le Gorafi : « Timothée Chalamet se console en étant aussi décevant que l’AS Saint-Étienne ». Des propos de l’acteur sont même inventés par le site : « Comme Sainté, j’ai la chance d’avoir des fans passionnés qui croient en moi aux quatre coins du globe et comme Sainté, je mets un point d’honneur à les décevoir dès que j’en ai l’opportunité ». Le Gorafi finit de tourner le couteau dans la plaie en écrivant : « Malgré la distance et la célébrité, Timothée Chalamet suit régulièrement les contre-performances de son club et avoue s’en inspirer pour mener sa propre carrière. À l’instar du non-match de son équipe face à Grenoble samedi, qui laisse présager selon lui de belles désillusions d’ici la fin de la saison « voire un maintien en Ligue 2 avec un peu de régularité”, se permet-il de rêver ».

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C’est dur et pas forcément fidèle à la réalité, notamment en ce qui concerne l’AS Saint-Etienne, bien partie pour remonter directement en Ligue 2. Timothée Chalamet pourra s’inspirer de la résilience de son club de cœur pour revenir plus fort en 2027 à la cérémonie des Oscars.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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