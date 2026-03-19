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FRANCE

ASSE : coup dur pour Montanier, la meilleure recrue estivale encore absente

Par Louis Chrestian - 19 Mar 2026, 13:20
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Mauvaise nouvelle pour l’AS Saint-Étienne. Alors que plusieurs retours se profilent enfin, Mahmoud Jaber devra encore patienter. Un contretemps qui vient freiner les plans de Philippe Montanier, privé pour le moment de l’une des recrues les plus prometteuses de l’été.

Jaber, un retour encore repoussé

Attendu avec impatience, Mahmoud Jaber ne fera finalement pas son retour immédiat. Touché depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain a subi un léger contretemps dans sa reprise.

Un coup dur pour Saint-Étienne, tant son impact avait été important en début de saison sous Eirik Horneland.

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Une recrue déjà indispensable

Dès ses premières apparitions, Jaber avait rapidement conquis les supporters stéphanois. Par son volume de jeu, sa justesse technique et sa régularité, il s’était imposé comme un élément clé du dispositif.

Son absence s’est fait ressentir, notamment dans l’équilibre du milieu de terrain.

Un retour espéré après la trêve

Le staff reste toutefois optimiste. L’objectif est désormais clair : un retour après la trêve internationale.

Si tout se passe bien, Mahmoud Jaber pourrait rapidement retrouver une place de titulaire, malgré la concurrence, notamment celle de Igor Miladinovic.

Des retours qui font du bien malgré tout

Tout n’est pas négatif pour autant. Maxime Bernauer a repris l’entraînement avec le groupe, tandis que Chico Lamba et Julien Le Cardinal postulent pour ce week-end.

De quoi redonner un peu d’air à Philippe Montanier, même si l’absence de Jaber reste un vrai manque.

Un retour très attendu

Plus qu’un simple joueur, Mahmoud Jaber incarne aujourd’hui une pièce importante du projet stéphanois.

Son retour pourrait bien coïncider avec le moment clé de la saison.

Et à Saint-Étienne, tout le monde l’attend déjà.

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