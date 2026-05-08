ASSE Mercato : gros coup dur pour le remplaçant idéal de Larsonneur

Pisté par l’ASSE mais aussi plusieurs cadors anglais, Ewen Jaouen pourrait devenir l’un des dossiers chauds du mercato estival.

L’ASSE avait vu juste. Alors que les Verts suivent depuis plusieurs mois le profil d’Ewen Jaouen, le jeune gardien du Stade de Reims est désormais courtisé par plusieurs clubs de Premier League. Selon les dernières informations révélées par L’Équipe, Newcastle United, Brighton & Hove Albion et Tottenham Hotspur sont en concurrence pour le portier de 20 ans qui devrait animer le marché des gardiens cet été.

Auteur d’une saison remarquée avec le Stade de Reims, le Breton s’est imposé comme l’une des grandes révélations de Ligue 2. Ses quinze clean sheets et ses performances XXL, notamment récemment face au Mans, ont attiré l’œil des recruteurs européens.

Une alternative à Larsonneur

Grand gabarit proche des deux mètres, explosif sur sa ligne et très performant dans le jeu au pied, Jaouen possède exactement le profil recherché outre-Manche. Newcastle réfléchirait à en faire le successeur ou au moins le concurrent direct de Nick Pope, tandis que Brighton anticipe déjà un possible départ de Bart Verbruggen. Tottenham surveille également le dossier en fonction de sa situation sportive.

Pour l’ASSE, cette montée en puissance du dossier a un goût particulier. Ces dernières semaines, plusieurs médias spécialisés avaient évoqué un intérêt stéphanois concret pour Jaouen afin de préparer l’avenir au poste de gardien. Les doutes autour de l’avenir de Gautier Larsonneur et la fin de contrat de Brice Maubleu poussent les dirigeants verts à explorer plusieurs pistes ambitieuses.

Un dossier inaccessible pour l’ASSE ?

Mais le dossier semble désormais quasiment inaccessible pour le club du Forez. Malgré sa récente prolongation jusqu’en 2029 avec Reims, le club champenois s’attend à recevoir des offres importantes pour son international Espoirs. Le montant demandé pourrait grimper entre 15 et 20 millions d’euros, une somme considérable pour un gardien de Ligue 2 âgé de seulement 20 ans.

Reste que cette explosion médiatique confirme une chose : l’ASSE avait identifié très tôt un gardien promis au très haut niveau. Et dans un mercato où les portiers de ce profil sont rares, les Verts devront désormais probablement chercher ailleurs pour renforcer leurs cages.