ASSE Mercato : Larsonneur menacé, l’IA dévoile 5 clubs où il pourrait rebondir

Alors que plusieurs rumeurs rapportent que Gautier Larsonneur pourrait passer numéro 2 dans les cages de l’ASSE la saison prochaine, l’IA a dévoilé 5 clubs où il pourrait rebondir en cas de départ.

À l’heure où l’avenir de Gautier Larsonneur à l’ASSE peut s’inscrire en pointillés, la question de son futur pourrait animer le marché des gardiens français. À 29 ans, le portier possède un profil clair : celui d’un numéro 1 fiable, capable d’apporter de la stabilité à une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2. Malgré une prolongation signée jusqu’en 2028, le temps de jeu pourrait bien être prioritaire pour un joueur à ce stade de sa carrière, et plusieurs destinations apparaissent comme cohérentes s’il n’accepte pas un rôle de doublure la saison prochaine dans le Forez.

Un profil recherché sur le marché

Larsonneur a construit sa réputation sur des qualités précises : régularité, sérieux et expérience du haut niveau. Capable d’enchaîner les matchs, il représente un profil rassurant pour de nombreux clubs en quête de stabilité défensive, même si sa dernière saison en Ligue 1 a été marquée par la descente de l’ASSE. Sa saison actuelle en L2 est nettement plus satisfaisante, individuellement et collectivement.

Dans un football moderne où la concurrence est forte entre gardiens, certains clubs préfèrent miser sur un portier expérimenté capable de s’imposer immédiatement, plutôt que de développer un jeune sur le long terme. L’IA a donc listé 5 clubs qui pourraient accueillir Larsonneur la saison prochaine s’il venait à quitter l’ASSE.

Stade Brestois : la piste du retour

Le Stade Brestois constitue sans doute l’option la plus naturelle. Passé par ce club et même formé là-bas, Larsonneur y garde une bonne connaissance de l’environnement.

Dans une logique de reconstruction ou de consolidation, Brest pourrait voir en lui un gardien immédiatement opérationnel, capable d’assurer des points précieux dans la course au maintien ou au milieu de tableau. Le facteur connaissance du club joue clairement en sa faveur, surtout que Brest n’a pas forcément réussi le pari du prêt de Radoslaw Majecki.

FC Metz : un projet pour retrouver le haut niveau

Le FC Metz représente un projet intéressant pour un gardien souhaitant redevenir titulaire, même si l’équipe manque cruellement de stabilité et devrait redescendre une nouvelle fois en L2.

Club habitué aux montées et descentes entre Ligue 1 et Ligue 2, Metz a régulièrement besoin d’un gardien fiable pour sécuriser sa défense. Le profil de Larsonneur correspond parfaitement à cette exigence : un joueur expérimenté, capable de performer immédiatement dans un contexte de pression. Le gardien messin, Jonathan Fischer, sera peut-être très courtisé cet été avec la descente.

Le Havre AC : stabilité et continuité

Le Havre s’inscrit dans une dynamique de progression, avec un projet souvent tourné vers la stabilité en Ligue 1.

Dans ce type d’effectif, un gardien expérimenté est essentiel pour encadrer une défense parfois jeune ou en construction. Larsonneur pourrait y trouver un statut de titulaire sans contestation majeure, tout en évoluant dans un environnement compétitif, même si Mory Diaw est très bien installé.

ESTAC : un rôle central à jouer

L’ESTAC est un club où un gardien peut rapidement devenir un élément clé du dispositif.

Dans une équipe qui va sans doute remonter en Ligue 1, le rôle du portier va être primordial. Larsonneur pourrait y être installé comme numéro 1 incontestable, avec une forte responsabilité dans les résultats de l’équipe.

AJ Auxerre : un projet structuré et ambitieux

L’AJ Auxerre représente une option crédible pour un gardien souhaitant s’inscrire dans un projet structuré.

Club historique du football français, l’AJA bataille actuellement pour sa survie en Ligue 1, et ne sait pas encore où elle évoluera la saison prochaine. Dans ce contexte, un gardien expérimenté comme Larsonneur peut rapidement s’imposer et devenir un cadre du vestiaire.

Un choix guidé par le temps de jeu

Le futur de Gautier Larsonneur dépendra avant tout d’un critère central : le statut de titulaire. Reste à voir si le gardien privilégiera un projet où il est assuré de jouer régulièrement, plutôt qu’un rôle de doublure dans un club plus huppé comme l’ASSE.

Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, plusieurs options crédibles s’offrent à lui, avec un objectif clair : redevenir un numéro 1 incontestable et retrouver une pleine continuité dans sa carrière. Reste également des options à l’étranger, que Larsonneur pourrait étudier s’il veut connaître sa première expérience hors de la France.