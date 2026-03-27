ASSE Mercato : Koffi (RC Lens) ferait-il un bon remplaçant de Larsonneur en Ligue 1 ?

Surveillé par l’ASSE en vue du mercato, Hervé Koffi (RC Lens, 29 ans) serait-il une bonne recrue pour les Verts en Ligue 1 ? Le débat est lancé.

« L’idée a du sens »

« Je pense qu’Hervé Koffi représenterait une option de choix pour l’ASSE. À 29 ans, le gardien international burkinabé possède déjà une solide expérience de la Ligue 1 et a confirmé tout son potentiel lors de son prêt à Angers cette saison. En Anjou, il s’est imposé comme un véritable mur, multipliant les arrêts réflexes et offrant une stabilité que peu de gardiens peuvent garantir. Avec un RC Lens qui pourrait décider de le céder cet été, les Verts auraient une occasion en or de sécuriser un dernier rempart de premier plan.

Comparé à Gautier Larsonneur, qui a parfois montré ses limites en Ligue 1 et peine à maintenir un niveau de régularité suffisant, Koffi apporterait sérénité, leadership et fiabilité. Une arrivée potentielle à Saint-Étienne ne serait pas seulement un renfort technique, mais aussi un message fort pour l’équipe et les supporters : l’ASSE compterait sur un gardien capable de faire la différence dans les moments cruciaux, et de porter le club vers la stabilité et la performance. Reste une inconnue : est-il vraiment Kilmer compatible ? »

Bastien AUBERT

« Je continuerais avec Larsonneur »

« Je suis comme beaucoup d’observateurs, très impressionné par la saison d’Hervé Koffi. Mais si on regarde les statistiques du SCO d’Angers, on constate que l’équipe a tout de même encaissé 37 buts cette saison en 27 matches, malgré les arrêts à répétition du Burkinabé. Ça ne vous rappelle rien ? Pour moi, on est dans le même schéma que Larsonneur avec les Verts la saison dernière. Il avait beau réalisé cinq arrêts décisifs à chaque match, il en prenait quand même deux ou trois. Parce que l’équipe était globalement trop faible. Le SCO l’est un peu moins mais Koffi cède quand même régulièrement, comme il y a dix jours sur une frappe de 40 mètres d’Elye Wahi…

Sachant que Koffi et Larsonneur ont le même âge (29 ans), il n’est donc pas question d’expérience en valeur ajouté. Je pense qu’au niveau du talent, ils sont à peu près au même niveau, avec des caractéristiques différentes. Aussi, je milite pour un maintien de Larsonneur, qui a l’immense avantage de connaître parfaitement ses coéquipiers et, surtout, le contexte brûlant de l’ASSE. »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2