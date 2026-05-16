Si la Ligue 1 est encore loin, l’ASSE a enregistré plusieurs signaux positifs avant les barrages de Ligue 1 la semaine prochaine.

L’ASSE a peut-être brisé quelque chose vendredi soir. Dans une soirée étouffante à Geoffroy-Guichard, les Verts ont validé leur qualification après leur victoire aux tirs au but contre Rodez en barrage de Ligue 2 (0-0, 7 tab 6). Un succès arraché dans la douleur, mais qui pourrait surtout marquer un véritable tournant psychologique avant les barrages pour la montée en Ligue 1. Car plusieurs signaux très positifs sont apparus du côté stéphanois.

Des signaux positifs avant les barrages de L1

Le premier est immense sur le plan mental : l’ASSE a enfin remporté une séance de tirs au but officielle. Une véritable malédiction prenait de plus en plus de place autour du club ces dernières années. Avant ce succès face à Rodez, les Verts restaient sur cinq éliminations consécutives dans cet exercice. Il fallait remonter jusqu’au 3 janvier 2016 et une qualification contre Raon-l’Étape en Coupe de France pour retrouver la trace d’une victoire stéphanoise aux tirs au but.

Dix ans d’attente. Dans un contexte de barrage où la dimension émotionnelle est énorme, ce détail pourrait compter beaucoup plus qu’il n’y paraît. Mais ce n’est pas tout. L’ASSE confirme également une dynamique étonnamment positive dans les barrages de Ligue 1. Avec ce succès contre Rodez, les Stéphanois ont désormais remporté leurs trois dernières confrontations dans cette compétition, dont deux face au club ruthénois.

L’ASSE arrive lancée

Une statistique qui tranche totalement avec leur passé plus lointain dans l’épreuve. Avant cette série actuelle, l’ASSE avait perdu ses six précédentes confrontations de barrage. Autrement dit, les Verts semblent avoir complètement changé de rapport avec ce type de rendez-vous à très haute pression. Et, en plus d’un temps de récipération plus important que son futur adversaire, c’est probablement la meilleure nouvelle avant le duel décisif pour la montée.

Car même si tout reste encore à faire pour retrouver la Ligue 1, cette équipe stéphanoise a montré samedi une capacité à résister mentalement dans un contexte extrêmement tendu. Geoffroy-Guichard a poussé jusqu’au bout, les joueurs ont tenu malgré la pression, et l’ASSE a enfin réussi à faire tomber un énorme blocage psychologique. Dans une semaine où chaque détail comptera, ce genre de victoire peut laisser des traces positives. Et à Saint-Étienne, beaucoup commencent désormais à croire que quelque chose est peut-être en train de basculer.