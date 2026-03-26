En cas de montée en Ligue 1, l’ASSE pourrait changer de gardien. Et selon un sondage, les supporters ont déjà choisi : Hervé Koffi plutôt que Gautier Larsonneur.

Le débat est lancé à Saint-Étienne et les supporters ont déjà pris position. Alors que l’ASSE rêve de retrouver la Ligue 1, la question du poste de gardien agite les discussions, notamment autour d’un possible remplacement de Gautier Larsonneur.

Dans un sondage publié par But!, la tendance est claire. À la question « Hervé Koffi serait-il la recrue idéale pour remplacer Larsonneur ? », 42,8 % des votants estiment que le gardien du RC Lens a le niveau Ligue 1. Un chiffre largement supérieur aux autres options.

Koffi remporte les suffrages

À l’inverse, seuls 11 % des supporters jugent que Larsonneur reste la meilleure solution. Un signal fort, qui montre que malgré ses performances, le portier actuel ne fait pas totalement l’unanimité dans les rangs de l’ASSE. Mais tout n’est pas si simple. 27,2 % des votants pointent l’âge de Koffi (29 ans), jugé trop élevé au regard de la politique de recrutement mise en place ces derniers mois. Une stratégie tournée vers des profils jeunes et à fort potentiel, qui pourrait freiner ce dossier.

Autre obstacle de taille : 19,1 % des supporters estiment que le RC Lens ne lâchera pas son gardien. Une réalité qui pourrait compliquer sérieusement les négociations, surtout si le club artésien souhaite conserver de la stabilité à ce poste.

Un choix populaire… mais pas si évident

Si la piste Koffi semble séduire une large partie des supporters, elle pose plusieurs questions en interne. Le profil du gardien lensois correspond-il réellement au projet de l’ASSE ? Est-il compatible avec la stratégie du club, souvent axée sur des joueurs plus jeunes et à développer ? Une chose est sûre : le débat est lancé et les supporters ont donné leur avis. Reste désormais à savoir si la direction stéphanoise suivra cette tendance ou privilégiera une autre option pour préparer son retour dans l’élite. Dans tous les cas, le mercato de l’ASSE s’annonce déjà animé… et stratégique.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2