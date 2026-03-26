La tension monte en Ligue 2. Alors que la course à la montée fait rage, les supporters de l’ASSE sont directement visés par un média troyen… et les mots sont forts.

Le duel à distance entre l’ASSE et Troyes ne se joue plus seulement sur le terrain. Et cette fois, ce sont les supporters stéphanois qui prennent cher. Dans sa dernière édition, L’Est Éclair s’est penché sur une polémique grandissante autour de l’arbitrage en faveur de l’Estac. Une question posée clairement : « L’Estac est-elle vraiment favorisée par les décisions arbitrales ? » Réponse du quotidien aubois : non. Mais le ton monte très vite.

Les supporters de l’ASSE ciblés

Si le journal reconnaît que certaines décisions récentes peuvent prêter à discussion, il s’agace surtout des réactions venues du camp stéphanois. « Ce que l’on comprend moins – enfin, si on met de côté la bêtise et le clubisme des réseaux sociaux – c’est l’acharnement de supporters de Saint-Etienne, qui répètent que l’Estac doit sa 1ère place à un arbitrage favorable », peut-on lire dans la publication. Une sortie très directe, qui ne devrait pas passer inaperçue du côté du Chaudron.

Des décisions « grises »… dans les deux sens

L’Est Éclair nuance toutefois son propos en évoquant des situations arbitrales litigieuses, qualifiées de « grises ». Comprendre : des décisions sujettes à interprétation, qui peuvent basculer d’un côté comme de l’autre. Et pour appuyer son argumentaire, L’Est Éclair rappelle que Troyes a également été pénalisé cette saison : « On peut citer les expulsions d’Adeline (contre Bastia), de Bentayeb (à Pau) et de Diop (contre Reims). Là aussi, les décisions étaient « grises ». Alors, comme on dit souvent, elles s’équilibrent sur une saison. »

Une guerre aussi sur les réseaux

Au-delà du terrain, c’est aussi une bataille d’opinion qui se joue, notamment sur le réseau X. Le quotidien pointe du doigt une perception biaisée du championnat : « Ceux qui suivent l’actualité de la Ligue 2 uniquement à travers les posts du réseau X ont l’impression que l’Estac n’a jamais été désavantagée et qu’elle est aujourd’hui protégée. Ce qui, factuellement, est faux. »

Une fin de saison sous haute tension

Avec seulement quatre points d’avance de Troyes sur l’ASSE, chaque détail compte dans la course à la montée. Et forcément, l’arbitrage devient un sujet brûlant. Une chose est sûre : entre performances sportives et tensions en coulisses, le sprint final de Ligue 2 s’annonce explosif. Et désormais, même les supporters sont entrés dans le match.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2