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FRANCE

ASSE : un autre que Montanier a secoué le vestiaire des Verts avant Annecy

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 13:15
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Ilan (ASSE)
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Si le 3-4-3 a surtout retenu l’attention de la large victoire de l’ASSE contre Annecy, samedi (4-0), le discours d’Ilan avant le match restera dans les annales.

Philippe Montanier est bien seconde à l’ASSE. Juste avant le match contre Annecy (4-0), ce n’était pas le coach des Verts qui a pris la parole mais Ilan. Dans un vestiaire en mission, le Brésilien a délivré un message simple mais puissant, rappelant aux joueurs l’importance des sacrifices invisibles. « Personne n’a vu les souffrances », lance-t-il d’emblée, selon l’inside publié par le club forézien. Les douleurs à l’entraînement, les efforts au quotidien, tout ce travail caché, pour lui, est le socle du succès. « C’est un grain de sable explique-t-il, mais un grain précieux quand il est partagé. »

Le collectif avant tout à l’ASSE

Ilan insiste sur l’importance de jouer pour les autres : « Je cours pour Aimen, Aimen il court pour moi. Je cours pour Cardo et Cardo il court pour moi. » Son message est clair : la solidarité est essentielle, et chacun doit se battre pour son coéquipier. Et il ne laisse aucun doute sur l’exigence attendue : « Ça ne sert à rien de bien s’entraîner pour mal jouer. » Dans un vestiaire de l’ASSE souvent soumis à la pression des résultats, ces mots résonnent comme un rappel à l’ordre et à la responsabilité collective.

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La leçon appliquée sur le terrain

Quelques minutes après ce discours, les Verts ont livré une prestation maîtrisée face à Annecy, s’imposant 4-0 avec les honneurs. Le lien entre les paroles d’Ilan et l’efficacité sur le terrain était évident : un vestiaire galvanisé par l’esprit de groupe et la solidarité peut transformer un match. Ilan a rappelé une vérité simple mais fondamentale : dans un sport collectif comme le football, la force du groupe prime sur tout le reste. Et pour l’ASSE, cette victoire prouve que le message est bien passé.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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