Pleinement relancé par Philippe Montanier au poste de latéral gauche, Ben Old (23 ans) a bien failli quitter l’ASSE au mercato hivernal.

Ben Old revit sous le maillot de l’ASSE avec l’arrivée de Philippe Montanier fin janvier. Pourtant, quelques semaines plus tôt, son avenir semblait clairement s’écrire loin de Saint-Étienne. À l’époque où Eirik Horneland était sur le banc, le joueur de 23 ans était même tout proche d’un prêt lors du mercato hivernal.

Une blessure qui change tout

Le scénario a basculé à cause d’un événement imprévu : la blessure de Ebenezer Annan. Un coup dur pour l’équipe… mais une opportunité en or pour Ben Old, repositionné au poste de latéral gauche. « J’allais être prêté lors du mercato, puis l’arrière gauche s’est blessé quelques matchs avant la période des transferts. J’ai joué à ce poste de latéral et ils m’ont aimé dans cette position” » confie-t-il dans des propos relayés par Peuple Vert. Dès lors, tout s’accélère. Le joueur doit faire un choix : partir ou s’inscrire dans ce nouveau rôle.

Un choix décisif pour sa carrière

« Il y a eu de longs débats pour savoir si je voulais rester à l’ASSE, jouer à ce nouveau poste de latéral et m’y engager sur la durée, ou partir en prêt », explique Ben Old. Après discussion avec son sélectionneur Darren Bazeley, la décision est prise : rester et saisir cette opportunité. « J’ai décidé que ce serait une très bonne opportunité pour moi. Donc je joue latéral depuis plusieurs semaines », analyse-t-il.

Montanier change la donne

L’arrivée de Philippe Montanier à l’ASSE a ensuite totalement validé ce choix. Sous ses ordres, Ben Old enchaîne les bonnes performances et gagne progressivement sa place : « J’ai gagné ma place et j’ai pris de plus en plus de temps de jeu semaine après semaine. Nous avons désormais un nouvel entraîneur et nous gagnons chaque match. J’ai livré de très bonnes performances. »

Objectif Coupe du monde

Actuellement avec la sélection de Nouvelle-Zélande, Ben Old se projette désormais sur les prochaines échéances internationales. Les Kiwis affronteront la Finlande le 27 mars, puis le Chili le 30 mars. Deux rendez-vous importants dans la préparation, avec la Coupe du monde en ligne de mire. Et dire qu’il y a quelques semaines, il était tout proche de faire ses valises…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2