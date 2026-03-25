Les supporters de l’ASSE on tranché entre Enzo Bardeli (Dunkerque, 24 ans) et Martin Adeline (Troyes, 22 ans), tous les deux pistés en vue du mercato.

Un choix… sans conviction. À l’approche du mercato, les supporters de l’ASSE ont été invités à trancher entre deux pistes offensives : Enzo Bardeli (Dunkerque) et Martin Adeline (Troyes). Résultat du sondage publié par But! : Bardeli arrive en tête avec 38,5 % des voix, devant Adeline (22,4 %). Mais derrière ce classement se cache une réalité bien plus nuancée.

Un vote révélateur du doute

Avec 32,9 % des votants qui ont choisi « aucun des deux », les supporters de l’ASSE envoient un message clair : ces profils ne convainquent pas totalement. Le reste des votants (6,2 %) préfère même ne pas se prononcer, preuve d’un certain flou autour de ces pistes. Bardeli garde une longueur d’avance, notamment grâce à sa saison solide en Ligue 2 avec Dunkerque et à un profil qui avait déjà séduit une partie du public l’été dernier. À l’époque, son arrivée potentielle était perçue comme une belle opportunité pour renforcer l’effectif stéphanois.

La Ligue 1 change tout

Mais aujourd’hui, le contexte est différent. Avec la perspective d’un retour dans l’élite, les exigences ont évolué. Ce qui pouvait apparaître comme un bon pari en Ligue 2 soulève désormais des interrogations au niveau supérieur. Le doute est clair : Bardeli comme Adeline ont-ils le niveau pour franchir le cap de la Ligue 1 ?

Une attente plus élevée

Ce sondage reflète surtout l’ambition grandissante autour de l’ASSE. Les supporters ne veulent plus seulement des joueurs prometteurs, mais des profils capables d’avoir un impact immédiat dans l’élite. Dans cette optique, ni Bardeli ni Adeline ne semblent aujourd’hui faire l’unanimité.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2