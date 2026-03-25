ASSE : surprise totale… un autre Vert que Stassin pourrait jouer la Coupe du monde !

L’AS Saint-Étienne avance avec ambition dans la course à la remontée en Ligue 1. Deuxièmes de Ligue 2 à quelques longueurs du leader troyen, les Verts peuvent compter sur l’expérience de certains cadres… mais aussi sur l’éclosion de jeunes talents prometteurs. Parmi eux, un nom revient désormais avec insistance : Kevin Pedro.

À seulement 20 ans, le défenseur formé à l’ASSE s’impose semaine après semaine comme l’une des révélations de la saison stéphanoise. Ses performances solides, sa polyvalence et sa maturité impressionnent autant les supporters que les observateurs. Et désormais, son avenir pourrait s’écrire bien au-delà du Forez.

Une montée en puissance spectaculaire avec les Verts

Arrivé dans la rotation défensive avec discrétion, Kevin Pedro a rapidement gagné du crédit auprès du staff stéphanois. Capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral droit que dans l’axe d’une défense à trois ou à quatre, le natif de Carcassonne incarne parfaitement le profil moderne du défenseur polyvalent.

Mais au-delà de ses qualités défensives, c’est aussi son apport offensif qui marque les esprits. Déjà buteur face au Red Star (2-0), il a confirmé sa belle dynamique en trouvant à nouveau le chemin des filets lors du large succès contre Annecy (4-0). Une progression constante qui symbolise la réussite collective d’une ASSE bien lancée dans la lutte pour la montée.

Dans un championnat exigeant comme la Ligue 2, Pedro affiche une sérénité rare pour son âge. Lecture du jeu, relance propre, capacité d’adaptation aux différents systèmes… autant d’atouts qui font de lui l’une des grandes satisfactions de la saison stéphanoise.

La RDC passe à l’action pour Pedro, les Espoirs français à l’affût

Les prestations du jeune défenseur n’ont pas tardé à attirer les regards au-delà des frontières françaises. Selon Foot Mercato, la Fédération de la République démocratique du Congo (FECOFA) a entamé des démarches concrètes pour convaincre le binational de rejoindre les Léopards.

L’entourage du joueur aurait déjà été approché, preuve de l’intérêt grandissant autour de son profil. Une perspective qui pourrait ouvrir la porte à une participation à la Coupe du monde… à condition toutefois que la sélection congolaise valide son billet lors des barrages. La RDC devra en effet affronter le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque pour espérer décrocher une qualification historique.

Mais le dossier est loin d’être bouclé. En parallèle, l’Équipe de France Espoirs surveille également de très près l’évolution du Stéphanois. À 20 ans, Kévin Pedro pourrait légitimement nourrir des ambitions teintées de Bleu, avec l’objectif à moyen terme d’intégrer les sélections nationales françaises.

Un avenir international qui pourrait s’accélérer

Pour l’ASSE, la progression rapide de Pedro est une excellente nouvelle… mais aussi un défi à anticiper. En cas de confirmation, le jeune défenseur pourrait rapidement devenir l’un des joueurs les plus convoités de l’effectif, que ce soit sur la scène internationale ou sur le marché des transferts. Du côté de Geoffroy-Guichard, une nouvelle étoile est peut-être en train de naître.