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FRANCE

ASSE : coup dur pour Stassin, Duffus relancé à Nancy ?

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 11:50
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Lucas Stassin (ASSE)
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Bonne nouvelle en soi, la sélection de Lucas Stassin (21 ans) avec la Belgique pourrait avoir des répercussions négatives sur l’ASSE. Explications.

La première convocation de Lucas Stassin avec l’équipe A de Belgique est une grande fierté pour l’attaquant de l’ASSE mais elle risque de poser de sérieux dilemmes à Philippe Montanier pour la reprise. Romemu Lukaku forfait, l’attaquant des Verts devrait participer à deux rencontres amicales outre-Atlantique : face aux États-Unis samedi à 20h30, puis contre le Mexique dans la nuit de mardi à mercredi (3h du matin, heure française).

Un risque physique à gérer

S’il s’agit d’une excellente pour lui, Peuple Vert a calculé que le retour en France depuis Chicago demandera plus de 10 heures de vol, laissant à peine deux jours de récupération avant la rencontre prévue dans deux samedis contre Nancy au stade Marcel Picot (20h). Entre fatigue, décalage horaire et récupération limitée, la participation de Stassin dans le onze de départ stéphanois reste incertaine. Le staff de l’ASSE pourrait privilégier la prudence pour éviter tout risque de blessure à ce stade crucial de la saison.

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L’opportunité pour Duffus

Si Stassin venait à être ménagé, Joshua Duffus pourrait en profiter pour retrouver une place de titulaire. L’attaquant n’a plus été aligné d’entrée depuis la victoire contre Troyes le 8 novembre dernier mais cette situation pourrait constituer le moment idéal pour relancer sa saison. Montanier devra trancher rapidement. Miser sur un Stassin diminué ou sur un joueur en manque de rythme mais frais physiquement pourrait peser lourd sur le résultat face à Nancy.

Une convocation qui a un prix

Cette convocation internationale prestigieuse pourrait donc se transformer en véritable casse-tête pour l’ASSE. La course à la montée ne pardonne pas et chaque choix offensif pourrait peser sur la suite de la saison.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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