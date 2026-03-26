Kilmer Sports Ventures n’a pas prévu de faire les choses à moitié à l’ASSE cet été… surtout en cas de retour en Ligue 1.

Le Chaudron s’apprête à entrer dans une nouvelle ère… et l’ASSE avec. Hier, Saint-Étienne Métropole a officiellement lancé un appel d’offres pour une rénovation totale de la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Un projet structurant, qui marque une étape importante dans la modernisation de l’enceinte mythique de l’ASSE. D’après TL7, l’objectif est clair : offrir un terrain à la hauteur des ambitions sportives du club.

Une pelouse hybride dernière génération

Au cœur du projet, la mise en place d’une pelouse hybride ultra-moderne. Ce dispositif reposera sur un substrat sableux intégrant plusieurs équipements techniques de pointe. Parmi eux, un système de chauffage du terrain, un arrosage par aspersion et un réseau de drainage performant. De quoi garantir une qualité de jeu optimale tout au long de la saison, quelles que soient les conditions climatiques. Mais ce n’est pas tout.

Une innovation écologique ambitieuse

Le projet prévoit également un système innovant de gestion de l’eau en circuit fermé. Celui-ci permettra la subirrigation, l’oxygénation du sol et une gestion optimisée des ressources hydriques. Un choix stratégique, dans un contexte où les enjeux environnementaux prennent une place de plus en plus centrale dans les infrastructures sportives.

Un chantier express sous pression

Le calendrier est déjà fixé, et il s’annonce particulièrement serré. Les travaux pourraient débuter dès le mois de juin 2026, juste après le dernier match de la saison prévu le 31 mai. La reprise de la compétition est programmée autour du 15 août 2026, laissant à peine plus de deux mois pour finaliser l’ensemble du chantier. Un défi logistique de taille.

Un stade prêt pour le très haut niveau

Au-delà de la pelouse, le projet inclut des terrassements, la reconstruction complète des couches sportives et une mise en conformité globale des abords du terrain. Avec cette modernisation, Geoffroy-Guichard se prépare à accueillir des compétitions de très haut niveau, tout en accompagnant les ambitions de remontée en Ligue 1 de l’ASSE. Le message est clair : à Saint-Étienne, le Chaudron veut redevenir une place forte du football français.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2