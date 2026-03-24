Le récent match nul de Grenoble face à l’ASSE a directement influé sur le licenciement de Franck Rizzetto sur le band du GF38.

La décision est tombée rapidement. Accroché à domicile par l’ASSE il y a neuf jours (0-0), le Grenoble Foot 38 a officialisé le départ de son entraîneur Franck Rizzetto, en poste depuis janvier 2025. Le club isérois, en difficulté au classement et loin de ses objectifs, n’a pas tardé à réagir après cette nouvelle contre-performance. Dans la foulée, son adjoint Frédéric Gueguen a été nommé pour assurer l’intérim.

Un communiqué sans appel

Dans son annonce officielle, Grenoble a justifié ce choix fort : « Les résultats sportifs actuels, trop éloignés des objectifs du club, nous obligent d’un commun accord, et ce malgré le professionnalisme de notre coach, à faire évoluer notre staff technique. Un message clair qui acte la fin de l’aventure pour Franck Rizzetto.

Un match qui change tout

Mais en interne comme sur les réseaux, difficile de ne pas faire le lien avec l’ASSE. Le match nul face aux Verts a été perçu comme celui de trop, symbolisant les difficultés actuelles du GF38. Le journaliste Frédéric Sougey a d’ailleurs résumé la situation avec ironie : « La vie d’un entraîneur, ça tient parfois à un sauvetage sur sa ligne de Boakye. » Une phrase qui illustre à quel point un détail peut faire basculer un destin.

Un effet Montanier à l’ASSE

Derrière cet épisode, une tendance se confirme. Sous la houlette de Philippe Montanier, l’ASSE ne se contente plus de prendre des points, elle laisse aussi des traces chez ses adversaires. Après Eirik Horneland en interne, c’est donc Franck Rizzetto qui en fait les frais. Et ce n’est peut-être pas terminé tant ces Verts semblent capables de faire du grabuge en cette fin de saison.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2