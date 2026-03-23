ASSE Mercato : Ekwah enchaîne et savoure son grand retour, il n’a qu’un objectif en tête

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C’est une histoire qui a longtemps ressemblé à un énorme gâchis dans le Forez. Recruté avec de grandes ambitions l’été dernier, Pierre Ekwah avait quasiment disparu des radars à l’AS Saint-Étienne lors de la première partie de saison. Refusant d’évoluer en Ligue 2, le milieu de terrain avait finalement été prêté à Watford cet hiver.

Et aujourd’hui, la tendance s’inverse totalement. Titulaire pour la deuxième fois consécutive en Championship, l’ancien joueur de Sunderland semble enfin relancer sa carrière… et envoie un message très clair sur ses ambitions.

Un long tunnel… enfin la lumière pour Ekwah

Pendant des mois, Pierre Ekwah a incarné l’un des dossiers les plus frustrants du mercato stéphanois. Présenté comme un renfort majeur au milieu, il n’a quasiment jamais joué sous le maillot vert. Entre choix sportifs assumés et situation contractuelle tendue, le joueur s’est retrouvé dans une impasse totale.

Son prêt à Watford lors du mercato hivernal apparaissait alors comme la seule solution pour débloquer une situation devenue ingérable. Mais encore fallait-il retrouver du temps de jeu et du rythme.

Après une première titularisation réussie face à Wrexham (victoire 3-1), Pierre Ekwah a confirmé en étant de nouveau aligné d’entrée sur la pelouse de Leicester samedi (0-0). Une preuve que le staff anglais commence à lui accorder une réelle confiance.

Dans un championnat aussi exigeant que la Championship, enchaîner deux titularisations consécutives constitue déjà un signal très positif.

« Je suis si heureux de rejouer » : la libération d’Ekwah

Avant la rencontre face à Leicester, le milieu français n’a pas caché son soulagement de retrouver enfin les terrains.

« Je suis si heureux et reconnaissant de rejouer et de démarrer un match. Ça a été un long chemin, mais je pense que le meilleur est à venir », a confié Ekwah.

Des mots forts qui traduisent une vraie frustration accumulée ces derniers mois… mais aussi une détermination intacte.

Le joueur de 23 ans sait que cette fin de saison peut tout changer pour la suite de sa carrière. Dans un effectif de Watford encore en course pour les play-offs, chaque performance peut lui permettre de gagner en crédibilité.

« Quand tu as joué dans ce championnat, tu sais que jusqu’au dernier match, tout peut arriver. On doit rester concentrés pour réduire l’écart à chaque match », a-t-il ajouté.

Un discours de compétiteur qui montre qu’Ekwah ne se contente pas d’un simple retour sur les terrains. Il vise désormais un rôle majeur.

Watford encore en vie… mais le défi reste immense

Malgré ce nul sur la pelouse de Leicester, Watford reste bloqué à la 9e place du classement. Les Hornets comptent encore sept points de retard sur la sixième place, synonyme de play-offs de montée en Premier League.

À sept journées de la fin, la mission s’annonce donc compliquée… mais pas impossible. La Championship est réputée pour ses renversements de situation spectaculaires, et l’arrivée d’Ekwah dans le onze peut apporter un nouveau souffle.

Sa puissance physique, sa capacité à casser les lignes et son volume de jeu sont des atouts précieux dans ce sprint final.

Pour Watford, le pari est simple : relancer un joueur en manque de rythme mais doté d’un potentiel indéniable. Pour Ekwah, l’enjeu est encore plus grand : prouver qu’il peut redevenir un milieu dominant dans un championnat ultra compétitif.

Quel avenir pour Ekwah… et pour l’ASSE ?

Du côté de Saint-Étienne, ce retour en forme est suivi avec attention.

Si le prêt ne comporte pas d’option d’achat automatique, une bonne fin de saison pourrait clairement rebattre les cartes. Une montée de Watford, par exemple, pourrait inciter le club anglais à négocier un transfert définitif. Une chose est sûre : Pierre Ekwah joue gros dans les prochaines semaines.