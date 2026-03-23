ASSE : les révélations du vestiaire… ce qui a tout changé depuis que Montanier a remplacé Horneland

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L’AS Saint-Étienne vit une transformation spectaculaire depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Alors que les Verts semblaient perdus dans leurs repères tactiques et mentaux sous Eirik Horneland, le changement d’entraîneur a provoqué un véritable électrochoc… particulièrement visible en coulisses.

Ambiance apaisée, discours clarifié, solidarité retrouvée : le vestiaire stéphanois n’a plus rien à voir avec celui du début de saison. Une révolution interne qui pourrait peser très lourd dans la course à la montée en Ligue 1.

Les doutes tactiques qui ont marqué la fin de l’ère Horneland

Avant le tournant Montanier, plusieurs cadres avaient déjà laissé transparaître leurs interrogations.

Après la défaite inquiétante face au Red Star, Florian Tardieu avait pointé publiquement des lacunes dans l’organisation collective et le positionnement défensif. Une sortie rare qui traduisait le malaise d’un groupe en quête de repères.

Quelques semaines plus tard, lors du dernier match d’Horneland face à Boulogne-sur-Mer, Gautier Larsonneur avait lui aussi insisté à la mi-temps sur la nécessité de corriger certains déséquilibres. Le capitaine stéphanois avait évoqué un manque de coordination et une difficulté à défendre ensemble.

Ces prises de parole avaient marqué les esprits et illustré un vestiaire traversé par le doute.

Montanier a apporté rigueur, simplicité et solidarité

L’arrivée de Philippe Montanier a immédiatement modifié la dynamique. L’ancien coach de Toulouse a simplifié le discours, clarifié les rôles et remis l’exigence collective au cœur du projet.

Résultat : une série de victoires convaincantes et surtout une impression de solidité retrouvée. Cette évolution a été soulignée récemment par plusieurs joueurs du secteur défensif.

Mickaël Nadé a ainsi mis en avant la nouvelle organisation du bloc stéphanois :

« C’est plus facile pour nous, les défenseurs. »

Même constat du côté de Ben Old, qui insiste sur l’implication de tous les joueurs :

« On défend en équipe maintenant. »

Le Néo-Zélandais souligne notamment la participation accrue des attaquants à la perte du ballon et la volonté collective de défendre plus bas et plus compact. Une évolution majeure qui change la physionomie des matchs.

« Avec l’ancien coach, c’était pressing, pressin, pressing, mais ça ne marche pas en Ligue 2. Ce n’est pas adapté à ce championnat », a quant à lui glissé Zuriko Davitashvili.

De nouveaux leaders émergent dans le vestiaire de l’ASSE

Cette révolution ne se limite pas au plan tactique. Elle concerne aussi le leadership.

En l’absence de Gautier Larsonneur, blessé, plusieurs joueurs ont pris leurs responsabilités. Julien Le Cardinal s’est imposé comme un relais naturel sur le terrain. Capitaine à Grenoble et contre Annecy, il a confirmé son influence par sa sérénité et sa capacité à organiser la défense.

Au milieu, Augustine Boakye symbolise lui aussi la nouvelle dynamique. Repositionné dans l’axe, le Ghanéen rayonne et incarne l’intensité retrouvée des Verts.

Même dans la difficulté, comme lors du nul accroché à Grenoble, l’état d’esprit collectif a impressionné.

Une vraie métamorphose

Si la transformation du vestiaire est évidente, la mission est loin d’être terminée. La Ligue 2 reste un championnat impitoyable où la moindre baisse de régime peut coûter très cher.

Montanier insiste d’ailleurs régulièrement sur la nécessité de maintenir ce niveau d’exigence jusqu’au bout. Car si l’ASSE a retrouvé une cohésion et une solidité défensive rassurante, elle devra confirmer dans la durée pour valider son retour dans l’élite.

Une chose est sûre : entre les doutes tactiques de la fin de l’ère Horneland et la solidarité retrouvée aujourd’hui, les Verts ont franchi un cap mental majeur.

Et dans une fin de saison qui s’annonce explosive, ils viennent d’envoyer un message en dynamitant Annecy (4-0). Leur match le plus abouti, dixit Montanier.

💚 Joie mesurée, hommage rendu… et Zuka qui continue sur sa lancée !



Désormais 12 buts et 4 passes décisives pour le Géorgien des Verts ! 💪 pic.twitter.com/Mg6qGNmWPs — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 23, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2