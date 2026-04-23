Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Comme But Football Club vous l’a annoncé le 6 mars, Ewen Jaouen (20 ans) a prolongé son contrat au Stade de Reims.

Le dossier est clos… pour l’instant. Annoncé un temps dans le viseur de l’ASSE et du FC Nantes, Ewen Jaouen a finalement choisi la stabilité.

Jaouen a bien prolongé à Reims

Le gardien international Espoirs a prolongé son contrat avec le Stade de Reims jusqu’en 2029. Une décision confirmée après plusieurs semaines de rumeurs autour de son avenir. Pourtant, son nom avait circulé dans plusieurs clubs français, notamment à l’ASSE et au FC Nantes, en quête de renforts au poste de gardien. Mais ces intérêts n’ont jamais réellement abouti. Selon les informations de But! révélées le 6 mars dernier, cette rumeur aurait même été en partie entretenue par son entourage afin de faire avancer les négociations avec Reims.

Une signature qui ne présage pas d’un avenir durable à Reims

Une stratégie qui aura finalement abouti à une prolongation longue durée. Arrivé en 2023, Jaouen a des performances qui parlent pour lui : déjà 15 clean-sheets en championnat, à seulement quelques matchs du record détenu par Édouard Mendy. Une montée en puissance qui confirme le statut du joueur comme l’un des jeunes gardiens les plus prometteurs du championnat.

Reims poursuit ainsi sa tradition de formation et de mise en valeur des gardiens, à l’image de nombreux profils passés par le club ces dernières années. Pour l’ASSE et Nantes, ce dossier se referme donc pour l »instant mais pourrait émerger chez les Verts en cas de montée en Ligue 1. Si c’est le cas, ce ne serait pas le même tarif.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2