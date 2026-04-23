Dans le sprint final de la saison, l’ASSE voit plusieurs de ses cadres marquer le pas : Gautier Larsonneur, Aimen Moueffek et Irvin Cardona.

Le timing est terrible. À l’heure d’aborder le sprint final, l’ASSE doit composer avec une baisse de régime inquiétante de plusieurs éléments majeurs. Avant d’affronter Troyes (samedi, 20h), Peuple Vert, qui s’appuie sur les données de DataScout, les signaux sont loin d’être au vert pour trois cadres : Gautier Larsonneur, Aïmen Moueffek et Irvin Cardona.

Où sont passés les cadres de l’ASSE ?

Le contraste est frappant. Il y a encore deux saisons, Larsonneur incarnait l’un des héros de la remontée en Ligue 1. Décisif, solide, presque infranchissable dans les moments clés. Ses performances avaient largement contribué à porter les Verts vers l’élite, avec seulement 28 buts encaissés en 38 matchs. Aujourd’hui, le gardien stéphanois reste fiable… mais n’est plus ce facteur X capable de faire basculer un match à lui seul. Pas un effondrement, mais une vraie régression dans l’influence.

Le cas d’Aïmen Moueffek est encore plus révélateur. Les données confirment une nette baisse de régime. Moins influent défensivement, moins précis dans ses transmissions, moins tranchant dans le dernier tiers : le milieu de terrain n’affiche plus les standards de la saison 2023-2024. À l’époque, il rayonnait dans les deux phases du jeu. Aujourd’hui, seules ses courses progressives et sa capacité à subir les fautes restent au niveau. Un problème majeur dans l’équilibre de l’équipe.

Montanier a besoin d’un souffle nouveau

Mais le dossier le plus préoccupant à l’ASSE reste celui d’Irvin Cardona. Sur le papier, ses statistiques tiennent la route : 6 buts et 6 passes décisives en 30 matchs. Pourtant, le ressenti est tout autre. Match après match, l’ailier semble perdre ce qui faisait sa force : la capacité à faire des différences. Face aux blocs bas, il souffre. Moins inspiré, moins tranchant, moins juste dans ses choix. Sa prestation récente à Bastia n’a fait que confirmer cette tendance inquiétante. Les chiffres appuient ce constat.

Lors de la saison de la montée, Cardona surperformait ses expected goals, se montrant décisif et imprévisible. Cette saison, ses indicateurs offensifs sont en chute libre. Paradoxalement, il touche plus de ballons, subit plus de fautes, participe davantage au jeu… mais sans faire la différence là où cela compte vraiment. Un changement de rôle ? Sans doute. Mais aussi une perte de confiance évidente. À l’approche des rencontres face à Troyes, Rodez et Amiens, l’ASSE n’a plus le choix. Elle doit retrouver ses leaders. Car une chose est sûre : sans le réveil de ses cadres, Saint-Étienne risque de voir ses ambitions s’effondrer au pire moment de la saison.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2