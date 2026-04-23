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FRANCE

ASSE : Troyes peut valider sa montée en Ligue 1 face aux Verts si…

Par Fabien Chorlet - 23 Avr 2026, 06:00
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Lucas Stassin lors du match aller entre Troyes et l'ASSE

Il existe en effet un scénario qui enverrait Troyes en Ligue 1 dès son déplacement sur la pelouse de l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne va jouer ce samedi (20h) face à Troyes le match le plus important de sa saison. Une véritable finale pour la montée en Ligue 1 entre les Troyens, leaders avec 61 points, et les Verts, deuxièmes avec 57 unités. L’ESTAC pourrait d’ailleurs valider sa montée dans l’élite directement dans le Chaudron.

Le scénario qui enverrait l’ESTAC en Ligue 1 face à l’ASSE

L’équation est simple, il faudrait que Troyes s’impose samedi soir sur la pelouse de l’ASSE, qu’importe le résultat du Mans, troisième avec 57 points, un peu plus tôt dans la journée (14h) contre Grenoble. Les Troyens compteraient alors sept points d’avance sur les Verts à deux journées de la fin du championnat et seraient donc assurés de jouer en Ligue 1 la saison prochaine.

Les hommes de Stéphane Dumont pourraient même sacrés champions de France de Ligue 2 lors de cette rencontre. Pour cela, il faudrait cumuler une victoire troyenne à Geoffroy-Guichard et une défaite du Mans à Grenoble. Dans ce contexte, les Verts seraient donc bien inspirés de ne pas s’incliner samedi soir afin d’éviter de voir leur principal concurrent valider sa montée… sous leurs yeux.

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